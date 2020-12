Tom Hanks prédit que les salles de cinéma ne montreront que des franchises à succès à l’avenir

2020 a été une année difficile pour l’industrie du théâtre, les cinémas du monde entier craignant un effondrement en l’absence de nouveaux films à présenter. Aujourd’hui, les théâtres font un retour provisoire, mais l’avenir reste très incertain. Dans une récente interview discutant de son prochain drame western Nouvelles du monde, Tom Hanks a déclaré qu’il était convaincu que les théâtres deviendraient bientôt le domaine exclusif des franchises à gros budget comme le MCU.

« Un changement radical était dû, de toute façon. Il était à venir. Les cinémas existeront-ils toujours? Absolument, ils le seront. D’une certaine manière, je pense que les exposants – une fois qu’ils seront ouverts et ouverts – auront la liberté de choisir quels films ils vont jouer. Les grands événements vont dominer la journée dans les cinémas. News of the World est peut-être le dernier film pour adultes sur des personnes qui disent des choses intéressantes qui vont être diffusées quelque part sur grand écran, car après ceci, afin de garantir que les gens reviennent, nous allons avoir l’univers Marvel et toutes sortes de franchises. «

Le débat sur la domination des fonctionnalités de la franchise au box-office a été un point de débat féroce à Hollywood depuis des années, 2020 mettant tout l’argument en évidence. Pour Tom Hanks, les films à petit et moyen budget empruntant de plus en plus la voie du streaming sont une option acceptable, car leur plein impact peut être ressenti sur un écran d’accueil aussi bien que dans les salles de cinéma.

« Tu veux les voir [franchise films] écrire en grand, car les regarder à la maison sur votre canapé pourrait en fait les diminuer d’une manière ou d’une autre dans leur impact visuel. Mais le changement radical qui a été apporté par [the global health emergency] a été un train lent à venir. Je pense qu’il y aura énormément de films qui ne seront diffusés qu’en streaming, et je pense que ce sera bien de les voir de cette façon car ils seront en fait construits et fabriqués et construits pour le très bon téléviseur à écran large de quelqu’un chez lui. «

De nombreux cinéastes de premier plan seraient en désaccord avec Hanks, comme Martin Scorsese, qui a longtemps dénoncé l’habitude des théâtres de donner plus de spectacles aux films en franchise au détriment des films plus petits. Dans une précédente interview, Hanks avait expliqué sa conviction qu’un film bien fait avec une bonne histoire conservera ses qualités, que vous le regardiez en streaming ou en salles.

«Quand j’étais enfant et que le film ABC Sunday Night jouait la première moitié du pont de David Lean sur la rivière Kwai en 1: 3: 3 avec des publicités, j’étais toujours convaincu que c’était l’un des plus grands films de ma vie. vu et c’était un affichage aussi primitif que possible. Il était peut-être même en noir et blanc. Je ne pense pas que nous avions une télévision couleur la première fois et que vous deviez regarder la seconde moitié lundi soir. me priver de plaisir. Maintenant, bien sûr, avec Netflix et d’autres services de streaming, nous avons la possibilité de nous asseoir et de regarder un film quand nous le voulons sur notre canapé. Si le film est vraiment génial et attrayant, vous pouvez toujours vous en éloigner j’ai pensé que c’était l’un des meilleurs films que j’ai jamais vu. Je l’ai vécu récemment avec [the HBO show] Tchernobyl. «

Réalisé par Paul Greengrass, produit par Gary Goetzman, Gail Mutrux et Gregory Goodman, avec un scénario de Paul Greengrass et Luke Davie, Nouvelles du monde est basé sur le roman du même nom de Paulette Jiles et met en vedette Tom Hanks et Helena Zengel dans les rôles principaux.

Sujets: Salles de cinéma