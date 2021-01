Tom Hanks organisera une émission spéciale sur l’attaque de Joe Biden

Il a été annoncé que Tom Hanks animera une émission spéciale qui aura lieu le premier jour de Joe Biden en tant que président de la États Unis.

Biden prendra le poste de président après avoir été confirmé vainqueur par le congrès, le 20 janvier, accompagné du vice-président, Kamala Harris. Pendant, Hanks présentera un spectacle de 90 minutes, ‘Célébrer l’Amérique’ comptant sur la participation d’artistes tels que Justin Timberlake, bon Jovi, entre autres.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Hanks montre son look dans le prochain film ‘Elvis’

Le programme sera diffusé dans la nuit du prochain 20 janvier par différents réseaux de télévision, «célébrant le début d’un nouveau voyage personnel vers une Amérique unie» et montrera «la résilience, l’héroïsme et l’engagement d’unité du peuple américain à redevenir une nation, guérie et reconstruite».

Il a également été confirmé que Lady Gaga sera chargé de chanter l’hymne national à la prise du pouvoir Joe Biden.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jim Carrey joue Joe Biden célébrant sa victoire électorale sur SNL

D’un autre côté, Justin Timberlake confirmé plus tôt dans la semaine qu’il avait écrit une chanson spéciale qu’il partagera le jour où Joe Biden Je suis officiellement devenu président.