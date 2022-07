Tom Hanks ne comprend pas pourquoi Lightyear n’a pas ramené Tim Allen

On aurait pu assister à un récent duel au box-office entre les deux stars du Histoire de jouet série sinon pour une refonte controversée au centre de Année-lumière. Dans le spin-off, Chris Evans exprime une nouvelle incarnation de Buzz Lightyear, le héros de l’espace que le jeune Andy idolâtre lorsqu’il était enfant dans le Histoire de jouet films. L’histoire est présentée comme un film qui existe dans le Histoire de jouet univers qui a engendré la ligne de jouets dont la version figurine de Buzz Lightyear fait partie.

Techniquement, le Buzz que nous rencontrons dans Année-lumière n’est pas la même version du personnage, et c’est peut-être la principale raison pour laquelle Tim Allen n’est pas revenu pour exprimer le rôle. En tout cas, la décision d’aller avec un nouvel acteur a suscité beaucoup de controverse, et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles de nombreux fans ont choisi de ne pas voir Année-lumière dans les salles, transformant le film en une bombe au box-office. Quelle que soit la raison de la refonte, cela semble être un pari qui n’a pas tout à fait payé.

Pour sa part, Tom Hankqui a joué le Woody to Allen’s Buzz Lightyear dans le Histoire de jouet série, aurait préféré qu’aucune refonte n’ait lieu. S’adressant à CinemaBlend, Hanks a expliqué comment Année-lumière et Elvis jouent tous les deux dans des théâtres, ayant Hanks en compétition avec un Histoire de jouet retombées. Hanks mentionne comment il voulait rivaliser avec Allen au box-office, mais cela ne s’est pas produit car le rôle a été refondu, une décision qu’il ne comprend pas. Mais ce qui est le plus important, dit Hanks, c’est que les gens retournent au théâtre pour voir des films.

« Que diriez-vous de ça? En fait, je voulais affronter Tim Allen, puis ils ne l’ont pas laissé faire. Je ne comprends pas cela. Voici le problème – tant que les gens reviennent à le cinéma. Je veux retourner au cinéma avec une bande d’inconnus et repartir avec quelque chose en commun. C’est ce que je veux faire et, aller voir un film avec lui [Allen] – Je l’attends avec l’impatience. »

Tim Allen dit qu’il souhaite que Lightyear ait une meilleure connexion à Toy Story

Tout récemment, Tim Allen avait également rompu son silence sur la polémique autour du casting dans Année-lumière. Parler avec En plusAllen a dit qu’il se souvenait avoir parlé de faire un film comme ça avec le Histoire de jouet équipe il y a de nombreuses années, mais il ne faisait pas partie des discussions officielles pour Année-lumière, car le spin-off provient d’une nouvelle équipe créative. Allen n’était pas particulièrement contrarié par la refonte du rôle car il n’aimait pas particulièrement que ce nouveau Buzz s’écarte un peu de la Histoire de jouet Buzz dans lequel les fans se sont investis.





« Il n’y a vraiment pas de Toy Story Buzz sans Woody, donc je ne sais pas quelle serait l’idée. Je suis un gars de l’intrigue… C’est une histoire merveilleuse. Cela ne semble tout simplement pas avoir de lien avec le jouet. Ça n’a aucun rapport avec Buzz. C’est juste qu’il n’y a pas de connexion, j’aimerais qu’il y ait une meilleure connexion. »

Année-lumière joue dans les salles de cinéma.