Tom Hanks n’a jamais reçu d’appel de Marvel pour rejoindre le MCU

Distillerie Paul Devoille Libertine - Une cuillère à absinthe offerte - 55% - 70 cl + 1 cuillère offerte

Ce spiritueux aux plantes d'absinthe (que la loi ne nous autorise pas à appeler absinthe tout court !) avait été diabolisé puis finalement interdit en 1915. Le péril vert, comme ses détracteurs qualifiaient ce breuvage alors extrêmement populaire n'a jamais rendu fou contrairement à ce qui a pu être argué à l'époque et les dernières études scientifique ont démontré de manière formelle son caractère inoffensif. La fée verte a donc été à nouveau autorisée en 1998 mais dans un cadre très stricte et ce n'est qu'en 2002 que la Distillerie Paul Devoille a pu à nouveau commercialiser de manière confidentielle sa >.Cette distillerie est située à Fougerolles, lieu historique de naissance de l'absinthe avec Pontarlier. Elle distillait déjà de l'absinthe au début du 19e siècle et c'est à partir d'une recette manuscrite datant de Juin 1894 qu'elle élabore à nouveau le très controversé spiritueux. Elle reproduit également le procédé de fabrication ancestral et seules des plantes et graines rentrent dans sa composition. Il en résulte un spiritueux complexe à consommer comme au temps de l'heure verte : verser un peu d'alcool au fond d'un verre, poser une cuillère percée sur ce verre, puis un sucre sur la cuillère et le rituel peut commencer : verser de l'eau fraiche très lentement sur le sucre qui va fondre lentement et se mélanger à l'alcool. En principe, lorsque le sucre est complètement dissout, le mélange est prêt à consommer.La Libertine 55 a été primée aux absinthiades de Pontarlier en 2002 et 2004.L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.1 x Cuillère à absinthe - la cuillère 1 x Libertine originale - spiritueux aux plantes d'absinthe - 55% - Bouteille 70cl