Tom Hanks montre un nouveau look chauve en tant que colonel Tom Parker dans Elvis Biopic de Baz Luhrmann

Tom Hanks a dévoilé son nouveau look audacieux pour le biopic Elvis de Baz Luhrmann. La production est de nouveau en cours en Australie, après avoir atteint des rythmes importants plus tôt cette année. Hanks dépeint le tristement célèbre directeur d’Elvis Presley, le colonel Tom Parker, et en mars, lui et sa femme, Rita Wilson, sont tombés avec COVID et ont dû mettre en quarantaine, ce qui a arrêté la production.

Dans une nouvelle interview, Tom Hanks a révélé que le tournage avait recommencé sur le Elvis biopic. Il a également montré une tête fraîchement rasée pour le rôle à l’intervieweur Graham Norton. « Laisse-moi te montrer l’horrible coupe de cheveux que je dois avoir … Regarde cette horrible – tu peux voir ça? Regarde cette chose! Regarde cette maladroite … J’ai juste fait peur aux enfants. Je veux m’excuser. » Hanks est complètement chauve et on peut facilement dire qu’il n’est pas vraiment dans le regard pour le moment, bien qu’il puisse apprendre à vivre avec le temps.

Ce n’est pas la première fois que Tom Hanks se rase la tête pour un rôle au cinéma. En 1993, l’acteur s’est rasé la tête pour crême Philadelphia, qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur à la 66e cérémonie des Oscars. Ce n’est pas non plus la première fois que nous voyons Hanks avec une tête rasée cette année. Après son retour d’Australie, l’acteur a participé à la première Saturday Night Live À la maison épisode où il a interprété le monologue d’ouverture. À l’époque, ses cheveux repoussaient après avoir été loin de la Presley biopic pendant environ un mois.

Le dernier film de Tom Hanks, News of the World, est actuellement diffusé dans certaines salles de cinéma du monde entier. Une date de sortie en VOD a été fixée au 15 janvier 2021. L’acteur est ravi que les gens voient le film. Il a récemment expliqué pourquoi il avait signé pour le rôle. « Tout d’abord, le travail lui-même, le lecteur de nouvelles, le gars qui a voyagé de ville en ville pour éclairer et connecter un public dans diverses petites villes – Wichita Falls, qu’est-ce que vous avez. Je pensais que c’était un travail que j’aurais voulait avoir si j’avais été vivant dans les années 1870 », dit Hanks. « Je pensais que ce serait fascinant. Parce que vous fourniriez à la fois le service et aussi un peu comme si vous offriez une connectivité que les gens n’auraient pas. » Au moment d’écrire ces lignes, le film a reçu des critiques positives de la part des téléspectateurs et des critiques.

le Elvis Presley film est actuellement en tournage en Australie avec Austin Butler dans le rôle titre. Le projet a été annoncé pour la première fois en avril 2014, lorsque Baz Luhrmann a entamé des négociations pour diriger le projet, Kelly Marcel écrivant le scénario. Cependant, il faudrait encore 5 ans avant que quoi que ce soit d’officiel soit annoncé. Tom Hanks a été le premier à signer, suivi par Butler. Vous pouvez consulter la nouvelle coupe de cheveux de Hanks ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Graham Norton Show.

