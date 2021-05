Tom Hanks et le rôle dans ‘Friends’ qu’il a perdu

Zodiac Electrolyseur au sel Zodiac Gensalt OE Modèle - OE 25 - jusqu’à 110m3

Electrolyseur au sel Zodiac Gensalt OE Efficace et endurant Le système de fixation rapide de la cellule de l’électrolyseur au sel Gensalt OE, fabriqué par Zodiac, ne nécessite pas de connaissance particulière, ni d’outillage spécifique autre qu’une perceuse. Son installation est à la portée de tous. Simplicité : il suffit de percer deux trous pour installer la cellule, puis de raccorder son boitier de commande. Muni d’un écran LCD, son ergonomie a été pensée pour une utilisation intuitive. Longévité : ses électrodes en titane à lâ 'intérieur de la cellule sont entièrement revêtues d’un alliage exclusif. Un atout technique pour une longévité accrue. Avantages Durable L’un des électrolyseurs le plus durable de sa catégorie (jusqu’à 7500 heures) gràce à son électrode en titane de grande qualité. Convient à toutes les installations La cellule compacte et le boîtier étanche IPX5 permettent l’installation de la plate-forme GenSalt OE n’importe où, dans des espaces confinés et même des environnements humides. Facile à installer L’électrolyseur Zodiac Gensalt OE peut s’installer en seulement 10 minutes dans n’importe quel environnement gràce à son système Quick Fix breveté. Sans entretien Electrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité. Système sécurisé Arrêt automatique en cas de manque de débit d’eau dans la cellule. Etanche Coffret de commande étanche IPX5. Garantie inconditionnelle Sur le boîtier de commande et la cellule, quelles que soient les causes de leur détérioration. Mode volet Réduction automatique de la production de chlore lorsque le volet roulant de la piscine est fermé (réglable à 0 ou 20%) Caractéristiques techniques Modèle Gensalt OE 10 Gensalt OE 17 Gensalt OE 25 Volume d’eau maximum recommandé 40 m3 70 m3 110 m3 Production de chlore 10 g/h 18 g/h 25 g/h Puissance 60 W 100 W 140 W Durée de vie de la cellule 7 500 heures (plaques titanes traitement ruthénium SC6) Alimentation 220-240V (càble secteur avec prise surmoulée) Interface utilisateur LED Débit minimum 5 m3/h Température minimum de l’eau 5° C Température maximum de l’eau 40°C Taux de sel minimum requis 3 g/l Taux de sel recommandé 4 g/l Electrodes En titane recouvertes d’un alliage exclusif Inversion de polarité Oui : 5 heures Mode volet Oui réglable à 0 ou 20% Position de la cellule Verticale ou Horizontale Longueur du càble coffret - cellule 1,80 m Dimensions de la cellule (l x h x p) 16,5 x 22,5 x 12,5 cm Dimensions du coffret (l x h x p) 28,5 x 40,5 x 12,5 cm Indice de protection IPX5 Tuyauterie compatible 50 et 63 mm Sécurités Manque de sel : réduction de la production pour protéger l’électrode Pas de débit : interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales Installation Garantie 2 ans inconditionnelle Quelles que soient les causes de leur détérioration, boîtier de commande et cellule seront remis en état ou échangés durant 24 mois.