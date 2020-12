Tom Hanks dit qu’un « changement radical était attendu » du cinéma

Tom Hanks a parlé de l’effet de la pandémie sur coronavirus dans les premiers modèles de films à succès.

Dans une nouvelle interview, Hanks dit que « un changement radical était attendu » avec concernant le passage des versions de films traditionnelles à certaines options de streaming en premier, qui sont devenus plus importants en raison des fermetures de salles de cinéma en 2020.

S’adressant à Collider, Hanks a déclaré le changement « Ça venait » peu importe, cependant a affirmé sa conviction que les cinémas survivront «absolument» au-delà de la pandémie.

« D’une manière ou d’une autre, je pense que les exposants, une fois qu’ils seront ouverts et vraiment ouverts, auront la liberté de choisir les films à projeter », a-t-il ajouté, tout en faisant la promotion du nouveau film « News Of The World ».