Tom Hanks dit que les discussions sur Forrest Gump 2 n’ont pas duré une heure

Le film iconique Forrest Gump était une fois en phase de planification pour qu’une suite se produise, même l’idée s’était évanouie moins d’une heure plus tard. Réalisé par Robert Zemeckis et avec Tom Hank, Forrest Gump a été un succès instantané lors de sa sortie en salles en 1994. Il a été un grand succès aux Oscars, remportant six Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Zemeckis et du meilleur acteur pour Hanks.

Devant le succès de Forrest Gump, il y avait eu une pression pour que Zemeckis et Hanks fassent équipe pour une suite. Parlant de la suite potentielle dans une nouvelle interview pour le podcast Happy Sad Confused (via The Independent), Hanks a révélé comment il y avait eu une discussion sérieuse dans les coulisses sur la mise Forêt Gump 2 dans le développement. Le problème est qu’on s’est vite rendu compte que Forrest Gump est probablement préférable de se débrouiller tout seul car Hanks et les autres ont été décidés contre l’idée 40 minutes plus tard. De l’entretien:

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je dirai qu’avec un long moment entre les deux, nous avons essayé de parler d’un autre Forrest Gump qui a duré toutes les 40 minutes. Et puis nous n’avons jamais – nous avons dit: « Les gars, allez. »

Hanks poursuit en précisant qu’il est généralement contre l’idée de faire des suites, ne voulant reprendre un rôle dans un film que s’il y a une idée assez forte qui l’excite vraiment. La plupart du temps, cela ne se produit pas, et peu importe combien d’argent un projet particulier pourrait payer, ce ne sera pas suffisant pour Hanks s’il n’est pas confiant dans la qualité de la suite.

« Une chose intelligente que j’ai faite, c’est que je n’ai jamais signé de contrat qui avait une obligation contractuelle à une suite. J’ai toujours dit : ‘Les gars, s’il y a une raison de le faire, faisons-le’. Mais vous ne pouvez pas me forcer. … Il y a cette inclination naturelle qui est celle du pur commerce qui dit: « Hé, vous venez d’avoir un coup, alors recommencez et vous aurez un coup. »

Forrest Gump a obtenu un nouveau remake

Paramount Pictures

Forrest Gump a eu une sorte de suite, car le roman original de Winston Groom a reçu une suite appelée Gump & Cie. La suite raconte la vie de Forrest tout au long des années 80 alors qu’il s’implique dans d’autres événements historiques et rencontres avec des célébrités. Il est possible que certains éléments de ce livre aient pu être utilisés pour Forêt Gump 2mais comme Hanks l’a suggéré, les pourparlers pour la suite annulée n’ont jamais été assez loin pour que quoi que ce soit soit gravé dans la pierre.





Entre-temps, Forrest Gump a obtenu un remake, même s’il n’a jamais eu de suite. Il a été raconté en Inde comme Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan et Mona Singh et réalisé par Advait Chandan. Le film est sorti en août.