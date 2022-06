Tom Hanks défend le « problème » avec Forrest Gump et sa victoire aux Oscars

Il est difficile – presque impossible en fait – de penser à un acteur qui a joué dans autant de films universellement adorés que Tom Hanks.

Pendant des décennies, le gentil garçon numéro un d’Hollywood a produit des classiques, tels que Sauver le soldat Ryan, Naufragé, Histoire de jouet, Attrape-moi si tu peux et La ligne verte – et c’est à peine effleurer la surface.

En effet, cela omet ses victoires consécutives aux Oscars, pour crême Philadelphia et Forrest Gumpce dernier dont beaucoup pensent qu’il était immérité.

Le film très apprécié de 1994 a remporté un total de six Oscars, et près de 30 ans plus tard, il affiche une note impressionnante de 8,8 sur IMDb.

Beaucoup de gens pensent que le film n’était pas le meilleur de l’année. Crédit : Paramount

Cependant, c’était contre le classique de Quentin Tarantino Pulp Fictionqu’il a nommé meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur.

Toutes ces années, Pulp FictionLe snobisme de revient à chaque saison de récompenses, et dans une récente interview, Hanks a admis qu’il comprenait pourquoi, qualifiant le film de « chef-d’œuvre ».

Cependant, il a fait valoir que le succès astronomique de Forrest Gump peut l’avoir rendu moins favorable.

S’adressant au New York Times, l’homme de 65 ans a déclaré: « Le problème avec Forrest Gump est-il fait un milliard de dollars.

« Si nous venions de faire un film à succès, Bob [director Robert Zemeckis] et j’aurais été des génies. Mais parce que nous avons fait un film au succès fou, nous étions des génies diaboliques.

« Est-ce un mauvais problème à avoir ? Non, mais il y a des livres sur les plus grands films de tous les temps, et Forrest Gump n’apparaît pas parce que, oh, c’est ce festival de nostalgie séveux.

« Chaque année, il y a un article qui dit ‘Le film qui aurait dû gagner le meilleur film’ et c’est toujours Pulp Fiction. Pulp Fiction est un chef-d’œuvre sans aucun doute. »

Et même si tout film battant un tel chef-d’œuvre aux premiers prix allait toujours être contesté, Hanks a souligné que Forrest Gump a plus à ce sujet que beaucoup de gens ne le croient, faisant référence à une scène en particulier qui le rend encore émotif à ce jour.

Il a dit: « Écoutez, je ne sais pas, mais il y a un moment d’humanité déchirante indéniable dans Forrest Gump quand Gary Sinise — il joue le lieutenant Dan — et sa femme asiatique arrivent chez nous le jour où Forrest et Jenny se marient…

« Puis je le regarde, et je dis, ‘Lieutenant Dan.’ Je pourrais pleurer d’y penser maintenant.

« Forrest et le lieutenant Dan dans ces quatre mots – » jambes magiques « ; » lieutenant Dan « – comprennent tout ce qu’ils ont vécu et ressentent de la gratitude pour chaque once de douleur et de tragédie à laquelle ils ont survécu.