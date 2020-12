Nouvelles du monde clôture l’année cinématographique sur une note passionnante et émouvante. À la fois western et récit de rédemption réconfortant, Tom Hanks apporte le cœur dans une histoire palpitante. De nombreux westerns ont glorifié les exploits des cow-boys et des shérifs, mais Nouvelles du monde laisse aussi un intellectuel lettré marquer les origines du pays.

Tom Hanks lit les « Nouvelles du monde »

En 1870, le capitaine Jefferson Kyle Kidd (Hanks) parcourt le Texas avec ses divers journaux. Il lit les nouvelles du monde au public payant à 10 cents la pop.

Tom Hanks et Helena Zengel

Entre les villes, Kidd rencontre Johanna (Helena Zengel), orpheline dans le désert. Lorsque Kidd amène Johanna aux autorités de la ville voisine, il est confronté à un choix: attendre de la remettre au personnel autorisé pour l’amener à sa famille survivante, ou l’amener lui-même. Kidd choisit ce dernier et poursuit sa tournée de nouvelles en route vers ses proches.

Paul Greengrass tient ensemble ‘News of the World’

La plus grande révélation de Nouvelles du monde est le réalisateur Paul Greengrass. En fait, il tient la caméra immobile ou la déplace lentement pour que vous puissiez voir ces frontières et ces paysages occidentaux. Greengrass a toujours préconisé un style de caméra portable, ce qui dans ses mains signifiait shakycam et édité de manière incompréhensible. Cela a franchement ruiné le Bourne suites, mais il a réussi à vendre certains publics sur la notion qu’il s’agissait d’une esthétique documentaire graveleuse.

Helena Zengel et Tom Hanks

Si vous avez aimé son style portable, il ne ruinera pas Nouvelles du monde. Si vous avez évité Greengrass depuis Bourne puis laissez-le vous reconquérir. Il est toujours portable. Ce n’est pas comme s’il verrouille l’appareil photo sur un trépied, mais il garde Hanks dans le cadre. Vous n’avez pas besoin d’être partout pour être portable.

Nouvelles dramatiques et fusillades

Nouvelles du monde dramatise à quel point nous tenons pour acquis que nous avons accès à chaque élément d’information instantanément à portée de main. En 1870, ce fut un grand événement que Kidd vienne en ville et lise le journal. Vous pouvez voir les réactions de la foule face aux histoires de catastrophes et aux acclamations du chemin de fer. Le Texas est énervé par le président Grant et la fin de l’esclavage.

Le voyage de Kidd et Johanna est également riche en événements. À un moment donné, poursuivi par des hommes avec de mauvaises intentions pour Joanna, Greengrass crée du suspense pour la poursuite. Faire passer la voiture sur un rocher est une accumulation de tension. La fusillade qui s’ensuit est comme non pardonné mais a augmenté jusqu’à 2020 intensité.

Helena Zengel et Tom Hanks

Même après cette pièce arrêtée, Nouvelles du monde reste un voyage éprouvant et semé d’embûches. À un moment donné, Kidd utilise des reportages pour rassembler une foule contre des dirigeants racistes. C’est la seule arme qu’il possède. Bien sûr, sa relation avec Johanna passe d’un fardeau, à un désir de la protéger parce que c’est la bonne chose à faire, à un lien réel avec elle.

Tout cela pour dire Nouvelles du monde est l’approbation la plus excitante de la lecture depuis que les bibliothèques ont invité des célébrités à poser avec leurs livres préférés. C’est un western digne de Clint Eastwood et Sergio Leone, alors que Kidd se montre à la hauteur de l’occasion comme les plus grands héros de Hanks.