Tom Hanks choisit les trois meilleurs films qu’il ait jamais réalisés

Tom Hanks est largement considéré comme l’un des plus grands acteurs de tous les temps, et à juste titre. Il a fait partie de films emblématiques et révolutionnaires comme Sauver le soldat Ryan, Forrest Gump, crême Philadelphia, et plein d’autres. Mais quel film Tom Hanks aime-t-il le plus ? Hanks est récemment apparu sur Le podcast de Bill Simmons et on lui a posé la même question. Cependant, l’acteur a une opinion très différente sur ce qui constitue un film préféré. Lorsqu’on lui a demandé de classer ses trois premiers Tom Hanks films, le vétéran d’Hollywood a répondu: « Je ne le ferais pas en fonction de la façon dont les films sont sortis. Je le ferais en fonction de l’expérience personnelle que j’ai eue quand je les faisais, ce qui est très différent. »

On ne peut pas dire qu’on reproche à Hanks d’avoir choisi ce critère. Compte tenu de sa vaste filmographie, il serait incroyablement difficile de choisir les trois meilleurs films. Mais pour continuer, voici les films sur lesquels Hanks a eu le meilleur temps de travailler. Au sommet se trouve le drame sportif de 1992, Une ligue à part. Basé sur la All-American Girls Professional Baseball League, Une ligue à part reste un film de Tom Hanks sous-estimé. Voici ce qu’il a dit,

« Je dirais probablement que le n°1 serait Une ligue à part parce que tout ce que j’ai fait tout l’été, c’est jouer au baseball. J’ai piqué des mouches. J’ai mangé des dindes. J’ai pris l’infield avec (co-star) Robin Knight et une tonne d’autres personnes. J’ai joué au baseball tout l’été à Evansville, dans l’Indiana, et à Wrigley Field. » Il a ajouté : « C’était un été formidable et toute ma famille en parle encore. »

Prendre la deuxième place est le drame de survie 2000 Naufragé. Réalisé par Robert Zemeckis, Naufragé mettait en vedette Tom Hanks en tant que cadre de FedEx bloqué sur une île déserte. Alors que le parcours de son personnage dans le film n’était pas aussi amusant à regarder, Hanks semblait passer un bon moment à le faire. Il dit,

« Nous venons de vivre des aventures audacieuses lorsque nous tournions ce film. Nous étions au milieu de l’océan à essayer de prendre des photos. Et nous sommes allés aux Fidji à deux reprises et, encore une fois, toute ma famille était avec moi. Là-bas n’était rien d’autre que des aventures chaque jour. »

Le troisième choix était un surprenant Cloud Atlas épique de science-fiction de 2012. Réalisé par les Wachowski et Tom Tykwer, Atlas des nuages avait Tom Hanks jouant six rôles dans six scénarios différents. L’ampleur et l’ambition du film, associées aux lieux exotiques, ont fait une expérience magique pour l’acteur vétéran. Hanks dit,

« Nous avons tourné sur un espoir et un rêve et rien d’autre qu’un cercle d’amour à Berlin, Majorque, Dresde et dans toute l’Allemagne. C’était la première fois que je tournais beaucoup en Allemagne, et j’étais entouré par l’histoire. Mais le le travail lui-même était que nous faisions partie de ce grand et massif ensemble de personnes fantastiques qui essayaient juste de faire le travail le plus dur et le meilleur sur ce lancer profond. »

Tom Hanks semble préférer tourner à l’extérieur avec sa famille plutôt qu’à l’intérieur des studios de cinéma, comme il l’a déjà mentionné dans son interview. Les belles et pittoresques Fidji et le soleil levant de l’est ont particulièrement marqué Hanks. Son dernier film, Finch, se déroule sur une terre post-apocalyptique. Miguel Sapochnik (Game of Thrones) a réalisé le film, avec Hanks jouant un homme mourant essayant d’assurer la survie de son chien bien-aimé après son départ. Bouvreuil est disponible en streaming sur Apple TV+. Cette nouvelle provient du podcast Bill Simmons.

