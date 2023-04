Tom Felton rejoint-il la série Harry Potter ?

Silhouette en carton grandeur nature - Draco Malfoy (Tom Felton) des livres officiels de Harry Potter - 178 cm de haut

Silhouette en carton du film Harry Potter de haute qualité fabriquée à partir de sources durables - Découvrez la joie lorsque vos proches rencontrent leur personnage préféré de Harry Potter. Toutes nos silhouettes en carton sont imprimées sur des matériaux approuvés FSC qui sont respectueux de l'environnement. Nos produits sont imprimés sur du carton durable pour durer plus longtemps, incroyables pour les expositions et parce qu'ils sont pliables, ils peuvent être facilement stockés. Nos encres multicolores de haute qualité créent des effets détaillés réalistes et durables. Votre silhouette aura l'air si réaliste qu’elle apportera du plaisir à tous les fans qui rencontrent leur star. Design exquis : toutes nos silhouettes officielles en carton vous sont proposées avec une technologie d'impression numérique détaillée Gold Star avancée. Cette pose emblématique fera le bonheur des fans de Serdaigle, Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard, des amis et de la famille. Mieux encore, votre silhouette peut être utilisée pour les fêtes, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser comme décoration de pièce avant, pendant et après la fête. Vous cherchez le cadeau parfait ? Les fans de ce personnage et icône de Harry Potter seront ravis de la chance de rencontrer leur héros. Parce qu'il s'agit d'un produit officiellement approuvé, cette image est un sujet de conversation incroyable et idéale pour la photographie. Ce cadeau unique plaira à tout le monde. Couleurs vives et réalistes, les garçons et les filles seront ravis. Comprend une petite silhouette offerte à utiliser sur les bureaux, les tables, les cheminées, les présentoirs et comme décoration de fête supplémentaire. Portable pour les photos, vous donnant une compagnie magique partout. Magnifique décoration de chambre - Superbe décoration autoportante pour une fenêtre, un présentoir et n'importe où. Convient pour de nombreuses occasions. Incroyable pour les anniversaires, les cadeaux, les fêtes, les écoles, les scènes, les fêtes prénatales, les baptêmes, les célébrations, les surprises et les occasions spéciales, les possibilités sont infinies. S'assemble en quelques secondes. Belles images - Parce que cette silhouette en carton est sous licence officielle, vous pouvez être assuré de la qualité brillante Warner Bros. Créez une atmosphère parfaite. Comprend un pli invisible pour un rangement facile, légère et facile à transporter. Cette image durable est le cadeau magique parfait pour les fans de tous âges. Créez des souvenirs magiques avec des silhouettes de célébrités.