Tom Felton pourrait raviver l’intérêt d’Emma Watson

Emma Watson est l’une des actrices les plus acclamées par la critique. Son niveau d’acteur est, depuis 2000, admiré non seulement par les fans de Harry Potter, mais par le monde entier. C’est que, au cours de sa carrière, elle a insisté pour montrer sa polyvalence en tant qu’acteur.

À tel point qu’aujourd’hui, 15 avril, dans le monde entier, les adeptes de Emma Watson ils fêtent leur anniversaire avec elle. Née à Paris, en France, l’interprète fête ses 31 ans entourée d’amour, notamment de celle de son partenaire actuel, Leo Robinton.

Emma Watson avec Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Photo: (Getty)



Cependant, celui qui ne voulait pas arrêter de saluer l’inoubliable Hermione Granger était Tom Felton. L’acteur britannique a partagé l’écran avec elle pendant toutes ses années dans Harry Potter, où il a donné vie à l’ennemi du protagoniste, Draco Malfoy.

« Joyeux anniversaire à la seule et unique»A écrit Felton sur son compte Instagram, en joignant à la phrase tendre une photo rétro des deux lors d’une présentation des films qui les ont fait se croiser. Mais, ce message a été considéré, par les adeptes, comme qu’il pourrait avoir un fond romantique.

Tom Felton et Emma Watson Ils se sont rencontrés à l’âge de 10 ans et, à partir de ce moment, ils ont réussi à nouer une amitié incomparable. Cependant, à plus d’une occasion, Elle a déclaré qu’elle ressentait quelque chose de plus pour son compagnon de casting: « Je suis vraiment tombé amoureux de Tom. On aime un mauvais garçon et il avait quelques années de plus, il avait un skateboard avec lequel il me laissait faire des tricks avec lui», A-t-il commenté.

Pourtant, malgré le dévouement de Watson à Felton, il n’a jamais été réciproque. « Il savait totalement que j’étais amoureux mais a dit qu’il me voyait comme une petite sœur, ça m’a brisé le cœur.« , Il a dit. Et, à vrai dire, il y a quelques mois à peine, l’interprète britannique a de nouveau assuré que sa collègue la voyait toujours de la même manière, c’est-à-dire qu’ils sont amis et rien de plus.