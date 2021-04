Tom Felton fait un adieu émouvant à Helen McCrory

À la fin de cette semaine, la nouvelle de la mort d’Helen McCrory, une actrice dont beaucoup de fans de « Harry Potter » se souviendront pour son portrait de Narcissa Malfoy et qui aurait perdu la bataille contre le cancer, a été diffusée au médias. sein à 52 ans.

McCrory a également participé à des séries telles que Peaky Blinders, où elle a donné vie à tante Polly ou « His Dark Materials » avec sa performance en tant que Stelmaria. Parmi toutes les célébrités qui ont partagé leurs condoléances à la famille de l’actrice, celle de Tom Felton se distingue.

McCrory a joué la mère de Draco Malfoy, le personnage de Felton dans la saga « Harry Potter ». L’actrice est apparue pour la première fois à l’écran dans « The Half-Blood Prince », suivi du personnage dans les deux parties de son dernier épisode, « The Deathly Hallows ».

«C’est tellement triste d’avoir à dire au revoir si soudainement. Je n’ai jamais eu l’occasion de lui dire, mais elle m’a aidé à me façonner en tant que personne à la fois (sur et hors écran). Elle était implacablement elle-même, avec une langue acérée et argentée, gentille et chaleureuse. Il ne tolérait pas les imbéciles et avait encore du temps pour tout le monde », a écrit Felton via Instagram.

Merci d’avoir éclairé la voie à suivre et de me tenir la main quand j’en avais besoin.

Tom Felton a récemment partagé son expérience de travail aux côtés d’Alan Rickman, l’acteur décédé le plus connu pour son interprétation du sombre professeur Severus Snape dans la série, notant que, aussi effrayant et intimidant qu’il était de se présenter pendant le tournage, il était très gentil et courtois, un grand sens de l’humour, même s’il lui aurait fallu quelques années pour discuter avec lui.

Au début de la pandémie au Royaume-Uni, McCrory et son mari, l’acteur Damian Lewis, avaient collecté plus d’un million de livres d’aide auprès des banques alimentaires du pays.