Tom et Jerry: première bande-annonce du film mettant en vedette Chloe Grace Moretz et le duo animé

Le film mêlera animation et image en direct, et mettra en vedette des stars telles que Moretz, Michael Peña et Ken Jeong

L’un des couples les plus emblématiques du monde de l’animation reviendra bientôt sur grand écran. Warner Bros vient de publier le premier aperçu de « Tom et Jerry », un film sur le célèbre duo, qui mêlera animation et image réelle, comme à son époque « Qui a trompé Roger Rabbit ». Le film sera réalisé par Histoire de Tim, connu pour la première adaptation cinématographique de « Les 4 Fantastiques », et comportera des étoiles comme Chloe Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Ken Jeong et Colin Jost.

Au début de l’année, Peine a expliqué dans une interview ce que c’était de travailler avec cette équipe. « Chloé Moretz elle était tellement dans le métier … elle connaissait très bien le scénario, et c’était incroyable de travailler avec elle « a commenté l’acteur. « Oui Histoire de Tim ce n’est qu’un goujon. Il y a des réalisateurs qui sont de bons réalisateurs indépendants ou de bons réalisateurs dramatiques, mais c’est un grand réalisateur. Il est destiné à continuer à faire de grands films. Cela ne ressemblait pas à un travail quand nous étions sur le plateau avec le garçon. Il veut juste s’amuser, et c’est amusant ce que nous lui avons donné.

Le premier trailer de « Tom et Jerry » est disponible ci-dessous. Pour le moment, le film n’a pas de date de sortie.

Synopsis

«Dans le film Tom et Jerry, Chloë Grace Moretz jouera Kayla, une femme de chambre dans un hôtel luxueux qui cherche désespérément l’aide d’un chat (Tom) pour se débarrasser d’une souris embêtante (Jerry), avant qu’elle ne gâche un événement mariages glamour. Une nouvelle adaptation du classique animé appartenant à Hanna-Barbera, qui révélera comment Tom et Jerry se sont rencontrés et pourquoi leur rivalité a éclaté. «

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂