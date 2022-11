Tom et Jerry: Cartoon Network Japan présente une nouvelle version animée du dessin animé

L’emblématique duo chat et souris, »Tom et Jerry », aura une nouvelle série animée avec un style anime, ayant des versions adorables des deux personnages. Cartoon Network Japon a créé la nouvelle série de courts métrages avec le nouveau style renouvelé des personnages.

La série animée de » Tom et Jerry » mettra également en vedette le personnage de Tuffy, le bébé souris gris qui les accompagnait tous les deux dans la série originale. Les producteurs ont décrit le programme comme « l’ajout d’une vinaigrette kawaii aux combats rapides et humoristiques de bonne humeur dans lesquels Tom et Jerry se livrent toujours ».

En l’honneur de la célébration au Japon de la »Journée du fromage » le 11 novembre, Cartoon Network Japan a diffusé sept heures de ce remake de »Tom et Jerry » centré sur Jerry. Dans le nouveau spectacle, tous les personnages ont un look plus rond et plus doux avec des couleurs légèrement atténuées par rapport aux versions originales.

Créé en 1940 par Guillaume Hannah Oui Joseph Barbera, »Tom And Jerry » suit la rivalité entre un chat nommé Tom et une souris nommée Jerry. Dans la plupart de ses chapitres, nous voyons Tom essayer de capturer Jerry, bien qu’à la fin ses tentatives finissent par mal tourner.

Le dessin animé utilise une variété de scènes de dessins animés violents avec Tom essayant souvent d’utiliser des pièges et des explosifs pour tuer Jerry, tandis que la souris renvoie chacun de ses pièges. » Tom et Jerry » a longtemps été considéré comme un dessin animé pour sa vaste comédie physique.

En tout, 164 courts métrages ont été produits depuis sa création jusqu’en 2014. « Tom et Jerry » a initialement duré 114 courts métrages de 1940 à 1958 avec Hanna-Barbera avant la fermeture du studio MGM. La série est revenue avec Gene Deitch réalisant 13 autres courts métrages entre 1961 et 1962.

Bien que la nouvelle version animée de » Tom et Jerry » soit actuellement diffusée sur Cartoon Network Japan, il n’est pas prévu de sortir ces nouveaux courts métrages dans d’autres pays.