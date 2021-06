Tom et Jerry à New York Sequel Series arrive sur HBO Max en juillet

Fans du duo emblématique du chat et de la souris Tom et Jerry s’amusent bien en ce moment. Tom & Jerry le film n’est sorti en salles qu’en février et est ensuite arrivé sur HBO Max, et maintenant la paire revient sur HBO Max avec une toute nouvelle série, Tom et Jerry à New York, qui sortira le 1er juillet. La série verra les rivaux s’installer dans une nouvelle maison à l’hôtel Royal Gate de la ville, avec toutes sortes de dérives folles s’ensuivant dans et autour des rues de la ville la plus connue d’Amérique. Alors que le film a reçu des critiques médiocres, placer la paire sur le petit écran où ils ont toujours le mieux travaillé pourrait bien voir le duo revenir à son meilleur.

Venant de Renegade Animation et réalisé par Darrell Van Citters, la série devrait être entre de bonnes mains, car Renegade a été impliqué dans le Tom et Jerry franchise pendant de nombreuses années avec la sortie cinématographique de Warner Bros. en février, qui est évidemment arrivée à un moment où les cinémas commençaient à peine à rouvrir après la fermeture de la pandémie, a rapporté 118 millions de dollars au box-office, avec un week-end d’ouverture national de 14,1 millions de dollars. Compte tenu du moment malheureux, alors que des chiffres comme celui-ci dans des circonstances normales ne seraient pas importants, cela suggérait plutôt qu’il existe toujours une demande substantielle pour les adversaires du chat et de la souris.

Tom et Jerry est apparu pour la première fois à l’écran en 1940. Bien qu’ils aient beaucoup changé au fil des ans, recevant de nombreuses améliorations d’animation et ayant certaines de leurs singeries violentes atténuées pour répondre aux directives actuelles pour maintenir leurs cotes adaptées aux enfants, l’histoire principale est toujours le même – une folie chaotique s’ensuit alors que Tom essaie constamment de repousser son ennemi murin.

Au cours des huit dernières décennies, la paire créée par Hanna-Barbera est apparue dans 161 courts métrages théâtraux, dont 114 ont été produits par Hanna et Barbera pour MGM entre 1940 et 1958. Au cours de cette course originale, la paire a remporté sept Oscars dans le meilleur Catégorie court métrage d’animation, à égalité avec Disney Symphonies idiotes pour le plus grand nombre de récompenses dans la catégorie.

Bien qu’il y ait eu plus de courts métrages cinématographiques produits, la plupart des Tom et Jerry’ s apparitions dès lors sur le petit écran, dans de nombreuses incarnations de Le spectacle Tom et Jerry, qui a commencé sa première diffusion en 1975 et présentait de courtes histoires de dessins animés, parfois entrecoupées de matériel supplémentaire mettant en vedette d’autres personnages éminents de la série tels que Spike the Bulldog. Leur premier long métrage, l’original Tom et Jerry : le film est sorti en 1992 et a été suivi de 13 films directs en vidéo.

Pour ceux qui ont aimé les singeries du duo au fil des ans, la nouvelle série insufflera un peu de fraîcheur à la série, dans la continuité du film et en gardant leur héritage vivant pour une toute nouvelle génération. Contrairement à de nombreuses franchises qui ont passé des décennies en pause avant de revenir dans une forme d’animation et de décor beaucoup plus moderne, Tom et Jerry ont évolué au fil des décennies et ont réussi à éviter ce genre de changement discordant, garantissant que les anciens fans et les nouveaux fans ont tous deux été satisfaits des efforts récents. Regardez leur nouvelle série sur HBO Max le 1er juillet.

Sujets : Tom et Jerry