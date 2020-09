Tom et Bill Kaulitz ont 31 ans: Fête avec magiciens, chaînes XXL et gâteau

02.09.2020 13h20

Cadeaux, plusieurs gâteaux à la crème à motifs et un magicien comme point culminant! Non, ce n’est pas le 13e anniversaire de Tom et Bill Kaulitz – les jumeaux ont déjà 31 ans.

Néanmoins, il y avait une super fête avec beaucoup d’amis et beaucoup de bons moments. Le 1er septembre, Tom et Bill Kaulitz avaient 31 ans et Heidi Klum a posté des extraits de la fête dans son histoire Insta.

Chaînes en cadeau

Pour son mari et son frère jumeau, Heidi a vraiment travaillé dur et organisé une grande fête. Bien sûr, il y avait aussi des cadeaux.

Et même à 31 ans, Tom et Bill obtiennent la même chose gratuitement. La malédiction éternelle d’un jumeau. Les deux sont visiblement heureux des chaînes bling bling XXL avec des mangas caricatures d’eux-mêmes.

Il y avait des pâtes aux truffes

Côté cuisine, il y avait bien sûr quelque chose de très beau pour les enfants d’anniversaire et les invités. Il y avait une mini portion de pâtes à la truffe à base de pain de parmesan à manger.

Il y avait aussi des moules et des crevettes géantes. Si vous n’en aviez toujours pas assez dans l’estomac, vous pourriez vous attendre à plusieurs gâteaux. Il y avait un gâteau Tokio Hotel et un gâteau pendant la mousson.

Un magicien propose des divertissements

Il est devenu coloré lorsque le programme du spectacle a commencé. Heidi Klum a trouvé un magicien spécialement pour les jumeaux de 31 ans. Cooool!

Bien sûr, les enfants d’anniversaire ont été autorisés à aider le magicien et avec un tour. Un rêve devient réalité. Au fait, Bill avait opté pour un costume deux pièces rouge pour la fête et Tom pour un pantalon bouffant, une chemise XXL et une casquette de baseball.

Faits nus

La soirée s’est terminée par une dame aux seins nus dans la piscine. Est-ce Heidi? Sinon, il y avait aussi l’invité d’anniversaire Thomas Hayo seins nus comme un régal visuel pour les dames. Il y a donc quelque chose pour tout le monde.

Heidi hurle avec enthousiasme: “Thomas, tu es toujours nu …!”

