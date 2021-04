Tom Ellis est déchiré entre Lucifer et la Couronne

Spontané, dynamique et un niveau d’acteur surprenant est ce que Tom Ellis a démontré dans Lucifer. Malgré le fait que sa carrière soit longue, la série basée sur la vie du diable, où il a joué le protagoniste, l’a catapulté à une renommée internationale et a pointé sa carrière au sommet.

Cependant, après six saisons, Tom Ellis a terminé le tournage Lucifer et il a déjà fait face à de nouveaux projets. Le 28 mai, la deuxième partie de la cinquième saison sera diffusée sur Netflix et, il est probable que, l’année prochaine, le géant du streaming décidera de partager la clôture finale de la série.







À tel point que, une fois son travail terminé, l’acteur a décidé de retourner dans son pays d’origine, l’Angleterre. Pendant son séjour à Los Angeles, où il a filmé Lucifer, l’interprète a reconnu son désir de rentrer chez lui et de retrouver ses proches.

C’est pourquoi, une fois arrivé au Pays de Galles, d’où il est originaire, il a partagé son bonheur avec ses fans. Cependant, le message qu’il a publié était accompagné d’un message spécial: let a fait une demande à la royauté britannique, c’est-à-dire au prince Charles de Galles, le fils aîné de la reine Elizabeth II et de Philippe d’Édimbourg.

C’est la première fois que la star de Lucifer fait mention de la royauté britannique, surtout après la mort du duc d’Édimbourg. Mais, bien que cela puisse susciter l’intérêt de Peter Morgan à l’inclure dans The Crown, son message n’avait rien à voir avec la série monarchique.

« J’ai eu l’occasion de rentrer chez moi cette semaine. À l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, je souhaite que Son Altesse le Prince de Galles inspire les gens à faire tout ce qu’ils peuvent pour protéger la nature.»Tom Ellis a écrit à côté de quatre photographies montrant le paysage idyllique de sa ville. Et, avec cela, une fois de plus, les multiples facettes ont démontré son altruisme et son intérêt pour la planète.