Tom Daley se fraye un chemin vers une autre médaille olympique : « Representing Team Great Knittin »

Tom Daley vient de se frayer un chemin jusqu’au podium aux Jeux olympiques de Tokyo !

Le plongeur de 27 ans remporte la médaille de bronze à l’issue de l’épreuve de plongeon sur plate-forme de 10 mètres hommes samedi, sa deuxième médaille des Jeux de Tokyo. Daley, qui a participé à quatre Jeux olympiques d’été consécutifs, a maintenant un total de quatre médailles olympiques à son actif : une d’or et trois de bronze.

Daley effectue un saut périlleux lors d’un plongeon lors de la finale masculine de la plate-forme de 10 mètres. Joe Giddens / PA Images / Getty Images

Daley a célébré sa victoire sur Instagram, partageant des publications à la fois sur son compte personnel ainsi que sur sa page dédiée au tricot et au crochet, intitulée « Made With Love by Tom Daley ». Sur son Instagram personnel, il a partagé une photo souriante à côté de sa médaille de bronze suivie d’un cliché de lui tricotant seul.

« MES DEUX HUMEURS… MA 4e MÉDAILLE OLYMPIQUE ! 🥇🥉🥉🥉 », a-t-il écrit en légende. « Merci à tous pour votre soutien et vos adorables messages ❤️❤️❤️. »

Sur sa page Instagram « Made With Love by Tom Daley », le plongeur olympique a partagé trois photos de lui en train de tricoter en marge, écrivant dans la légende « TRICOTER MON CHEMIN VERS LA MÉDAILLE OLYMPIQUE NUMÉRO 4 ! Je ne peux pas y croire !

Il a ajouté: « Merci pour tout votre soutien et je suis heureux d’être là pour représenter Team Great Knittin’ ❤️😜❤️🧶. »

Daley est arrivé troisième après les Chinois Cao Yuan et Yang Jian, qui ont respectivement remporté les médailles d’or et d’argent. Jordan Windle et Brandon Loschiavo, de l’équipe américaine, ont terminé neuvième et onzième au classement général.

De gauche à droite, le médaillé d’argent Jian Yang de l’équipe de Chine, le médaillé d’or Yuan Cao de l’équipe de Chine et le médaillé de bronze Thomas Daley de l’équipe de Grande-Bretagne posent lors de la cérémonie de remise des médailles pour la finale de la plate-forme de 10 mètres hommes. Al Bello / Getty Images

En plus de remporter ses deux médailles aux Jeux de cet été, Daley a pris d’assaut Internet pour une autre raison : ses prouesses en tricot.

La semaine dernière, après que Daley et son partenaire de plongeon, Matty Lee, aient remporté la médaille d’or dans l’épreuve masculine de plate-forme synchronisée de 10 mètres, il a attiré encore plus d’attention pour la petite pochette qu’il a tricotée pour son matériel brillant.

Il a montré sa création sur Instagram, affichant le boîtier double face qui comprenait l’Union Jack d’un côté et le drapeau japonais de l’autre.

Dans la même vidéo, Daley a expliqué comment son passe-temps de verrouillage l’avait aidé pendant son séjour aux Jeux olympiques, disant aux fans: « Je pensais que j’allais venir et dire simplement, la seule chose qui m’a gardé sain d’esprit tout au long de ce processus est mon amour pour le tricot, le crochet et tout ce qui concerne la couture. »

Le 1er août, sa renommée sur Internet s’est poursuivie après avoir été filmé dans les gradins en train de tricoter alors qu’il regardait la finale du plongeon au tremplin de 3 mètres féminin. Les fans ont été ravis de la vue, partageant leurs réactions sur Twitter aux côtés de captures d’écran et de courts clips de l’olympien pris en flagrant délit.

Le compte Twitter officiel des Jeux olympiques a même célébré le moment, partageant une photo de Daley en train de tricoter avec la légende « Oh ça ? Juste le champion olympique @TomDaley1994 tricotant dans les gradins tout en regardant le plongeon.

Daley a lancé jeudi son deuxième projet de tricot centré sur les Jeux olympiques sur Instagram, partageant un carrousel de photos le montrant en train de modeler un cardigan fait à la main.

«Quand je suis arrivé à Tokyo, je voulais faire quelque chose qui me rappellerait les Jeux olympiques à l’avenir. J’ai conçu un modèle pour le travail des couleurs qui signifierait tout sur ces jeux ! » il a écrit dans la légende.

Daley a ensuite expliqué les designs qu’il avait choisis pour commémorer les Jeux Olympiques de cet été, ajoutant : « Au dos, j’ai opté pour un logo @teamgb classique, les épaules ont un drapeau et un GBR dessus. Pour le recto, je voulais rester simple et j’ai fait de mon mieux pour broder TOKYO en japonais ! «

En rapport: