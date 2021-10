Tom Daley révèle qu’il souffrait d’une forme «légère» de trouble de l’alimentation

Le médaillé d’or olympique britannique Tom Daley, qui a fait pâlir les fans à Tokyo cet été avec son tricot viral dans les tribunes, a récemment parlé de quelque chose de beaucoup plus sérieux.

Dans une nouvelle interview avec The Guardian, Daley a révélé ses difficultés passées tout en répondant aux questions des lecteurs concernant sa carrière sportive et sa vie personnelle.

Un lecteur a noté que dans sa nouvelle autobiographie, « Coming Up For Air », Daley a évoqué le développement d’un trouble de l’alimentation.

Daley, 27 ans, a déclaré qu’il avait eu des difficultés dans ses relations avec la nourriture et l’image corporelle.

« Je me faisais vomir en 2012 », a déclaré Daley. « Je me pèse tous les jours. J’ai eu une relation très étrange avec la nourriture et mon image corporelle. Je suppose que c’est une forme douce de cela. »

Tom Daley sur une photo de juin 2019. Ian West / AP

Il a poursuivi: « Les hommes semblent toujours ne pas avoir de troubles de l’alimentation, et il est difficile d’en parler. Mais je me considérerais comme quelqu’un qui a beaucoup lutté avec l’image corporelle, et l’alimentation, et se sentant coupable et honteux des choses qui Je mange. »

En 2012, Daley a remporté une médaille de bronze dans la plate-forme masculine de 10 mètres aux Jeux olympiques de Londres et a remporté une deuxième médaille de bronze à Rio 2016. Aux Jeux olympiques d’été de Tokyo de cet été, Daley et son partenaire, Matty Lee, ont décroché l’or.

Après sa médaille d’or, Daley, qui est marié au scénariste Dustin Lance Black, a déclaré qu’il espérait que sa victoire serait un brillant exemple pour la communauté LGBTQ.

« Quand j’étais plus jeune, je pensais que je n’allais jamais être quoi que ce soit, ou réaliser quoi que ce soit, à cause de qui j’étais », a déclaré le plongeur après avoir remporté la médaille d’or à ses quatrièmes Jeux olympiques.

Dans sa nouvelle interview, Daley a également révélé son point de vue sur la sexualisation du corps des athlètes.

« Beaucoup de gens regarderaient les athlètes et se demanderaient: » De quoi parlez-vous? Vous êtes un athlète, vous êtes en forme, vous n’avez rien à craindre « », a-t-il expliqué. « Mais surtout en tant que plongeur, vous êtes sur le plongeoir et vous êtes si nu, si visible, donc c’est assez difficile de se contenter de votre corps, car vous voulez toujours être meilleur. »

Daley a déclaré que même dans ses pires jours, il avait des raisons de persévérer – son fils de 3 ans, Robbie.

« C’est difficile certains jours, comme pour tout le monde, mais je veux donner le bon exemple à (mon fils) Robbie de travailler dur, de ne pas recevoir de choses et de faire de son mieux », a-t-il déclaré. « Je veux pouvoir transmettre cela à Robbie – il ne s’agit pas de la médaille que vous remportez, mais de l’attitude que vous avez. »