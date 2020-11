Tom Daley dit que sortir est l’une des «  choses les plus effrayantes  » qu’il ait jamais faites

Tom Daley à la FINA / CNSG Diving World Series au London Aquatics Centre. (Chloé Knott-Danehouse / Getty)

Le plongeur olympique britannique Tom Daley a révélé que sortir dans une vidéo YouTube en 2013 était «l’une des choses les plus effrayantes» qu’il ait jamais faites et que «grandir en tant que personne queer est très difficile».

S’adressant au styliste de célébrités Andrew Gelwicks pour son prochain livre L’avantage Queer: Conversations avec les leaders LGBTQ + sur le pouvoir de l’identité, Daley s’est dit « terrifié » lorsqu’il a appuyé sur le bouton « envoyer » du clip vidéo, Charme signalé.

«Je voulais que les gens me lâchent, en posant continuellement des questions sur ma vie amoureuse», a-t-il déclaré à propos de la vidéo, dans laquelle Daley, alors âgé de 19 ans, reposant contre des oreillers Union Jack, a dit en rougissant aux téléspectateurs qu’il voyait un homme .

«Je savais que j’avais trouvé l’amour», a déclaré Daley, maintenant âgé de 26 ans, qui est toujours à 99% d’abdos. «Et je voulais que les gens le sachent.

« Faire une vidéo YouTube était la façon dont je communiquais avec mes fans et c’était le seul moyen de dire exactement ce que je voulais dire sans que mes mots ne soient déformés. »

Dans la vidéo YouTube, le médaillé de bronze olympique a déclaré qu’il voulait «mettre fin à toutes les rumeurs et spéculations, et dites-le, dites-le vous les gars».

«Est-ce un gros problème? Je ne pense pas », dit-il.

Huit ans plus tard, Daley a déclaré qu ‘«il y a tellement de façons pour une personne queer d’être, de regarder et de ressentir» lorsqu’on lui a demandé si la perception du monde des hommes queer «changeait».

«Toute la perception de ce qui est« juste »est en constante évolution», a-t-il déclaré. «À quoi une famille est-elle censée ressembler? À quoi êtes-vous censé ressembler? Comment es-tu censé être? Je ne pense pas que la question devrait être de savoir comment les gens perçoivent les hommes queer, mais comment les gens, en général, peuvent être perçus.

En effet, Daley a rendu public sa relation avec le scénariste Dustin Lance Black – les deux se marient et ont un enfant des années plus tard.

Pour les athlètes hétérosexuels, la sortie de Tom Daley n’était pas un problème. Ce sont les fans qui l’ont traité différemment, dit-il.

Daley a déclaré que «grandir en tant que personne queer est très difficile. On vous dit toujours que vous êtes différent et que vous êtes moins que. Cela vous met automatiquement sur le pied arrière et vous devez travailler encore plus dur pour faire vos preuves.

Mais il a souligné que «ces obstacles sont ce qui m’a façonné en tant qu’athlète et en apprenant à ne pas me soucier des opinions des autres et des choses désagréables que les autres peuvent dire.

«La meilleure chose à faire est de se concentrer sur vous et d’aimer qui vous êtes.

«Lorsque vous êtes toujours considéré comme un étranger, vous devez travailler encore plus dur», a-t-il poursuivi.

«Cela vient aussi du fait que j’ai grandi et que je sentais que j’avais besoin de faire mes preuves en étant bon dans quelque chose pour compenser le sentiment que je laissais tout le monde tomber avec ma sexualité.

Avec le recul, se dit Daley, les meilleurs athlètes hétérosexuels le traitaient-ils également? Plutôt.

Mais en faisant écho aux frustrations des athlètes queer qui se sont manifestés depuis lui, Daley a déclaré que c’étaient les supporters dont le «traitement différentiel» avait tendance à venir.

«Dans le sport, nous sommes aussi bons que sur le terrain», a-t-il déclaré. «Notre vie amoureuse n’est pas un facteur dans ce que nous faisons en tant que sport.

«En plongée, je suis jugé pour la façon dont je fais mes plongées. Pas qui j’aime. Lorsque les fans de sports qui acceptent moins les personnes LGBTQ + peuvent les voir comme des êtres humains pratiquant le sport qu’ils aiment, je pense que nous verrons beaucoup plus de sportifs sortir.