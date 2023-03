Tom Cruise trouve auprès des autorités norvégiennes sa véritable mission : impossible alors que le tournage du film arctique est refusé

Tom Croisière peut être habitué à effectuer des cascades défiant la mort à travers le monde, mais il semble qu’il ne les fera pas dans l’Arctique après avoir été empêché de filmer là-bas par les autorités norvégiennes. Selon un nouveau rapport de Le gardienfilmer sur Mission : Impossible – À l’estime, partie 2 a rencontré une pierre d’achoppement lorsque la production s’est vu refuser une demande d’effectuer 40 atterrissages d’hélicoptères sur l’archipel protégé de Svalbard, situé entre la Norvège et le pôle Nord, en raison de craintes que cela puisse nuire à la faune locale.





Bien qu’il n’y ait pas de grandes cascades avec des hélicoptères autorisés à aller de l’avant, il semble qu’il y ait eu un tournage limité autorisé dans certains endroits pour le film. Mission : Impossible 8 a déjà vu Cruise se présenter à divers endroits pour filmer certaines des nouvelles séquences d’action qui seront vues dans ce qui a déjà été signalé comme le dernier film de franchise de Cruise. Cela a inclus le tournage dans le Lake District au Royaume-Uni et à bord d’un porte-avions dans la mer Égée près de l’Italie. Suite à l’annonce que leur dernière tentative de tournage a été refusée, il n’est pas clair si quelque chose filmé à Svalbard sera désormais utilisé dans le film ou où l’équipe devra trouver un autre endroit pour reprendre ces scènes.

Mission : Impossible 7 sortira en salles cet été

Alors que Tom Cruise est déjà passé à la deuxième partie de Mission : L’estime impossible, La partie 1 du double en-tête a reçu beaucoup d’éloges pour les performances de Cruise et pour être un « tour complet à sensations fortes », mais on dit aussi qu’elle est trop longue et qu’elle nécessite une autre série de modifications. Le film devrait sortir le 14 juillet, parmi un été rempli de superproductions d’action, mais il y a toutes les chances que le dernier opus de la franchise puisse faire de 2022 une autre année énorme pour Cruise après la performance épique de Top Gun : Maverick l’année dernière.

Avant l’arrivée du film, le scénariste et réalisateur Christopher McQuarrie a aidé à expliquer ce que le sous-titre du film signifie pour la franchise et l’avenir d’Ethan Hunt de Tom Cruise. Il a dit:

« Il y a beaucoup de choses qui émergent du passé d’Ethan. « L’estime » est un terme de navigation. Cela signifie que vous choisissez un cours basé uniquement sur votre dernière position connue et cela devient tout à fait la métaphore non seulement pour Ethan, mais pour plusieurs personnages. La première chose que nous savions, c’est que si ça doit être une grande aventure en deux parties, ça doit être épique. Il va falloir que ce soit le versement qui avale le reste de la franchise en entier. Il n’y a tout simplement pas d’autre façon de le faire.

Mission : Impossible – À l’estime, première partie réunit Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, tout en apportant du sang neuf sous la forme de Frederick Schmidt, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes et Holt McCallany.