Tom Cruise Space Movie espère commencer la production l’année prochaine

La superstar hollywoodienne Tom Cruise a apparemment réalisé toutes les cascades défiant la mort possibles sur cette planète et sera bientôt projetée dans l’espace au nom de notre divertissement. On ne sait pas encore grand-chose sur le projet interstellaire de Cruise, mais Variety a découvert plusieurs nouveaux détails. Universal prévoit toujours de tourner l’année prochaine malgré les divers reculs vers une programmation plus large, dans l’espoir que ce sera la prochaine entreprise de Cruise après celle de Paramount. Mission : Impossible 8.

Le rapport révèle également que le projet « ne sera que partiellement tourné sur la Station spatiale internationale », la majorité du film étant « tourné sur Terre ». Bien qu’il y aura également « des séquences supplémentaires susceptibles d’être tournées sur une fusée ». Parce que bien sûr. Le rapport poursuit en déclarant que, malgré son cadre cosmique, le film « n’est pas un film de science-fiction mais plutôt une histoire d’action-aventure » qui défiera tous les instincts d’acteur de Cruise en faisant de lui « un malchanceux ». gars qui se retrouve dans la position d’être la seule personne qui pourrait sauver la Terre. Quelque chose auquel il devrait être plus qu’habitué maintenant.

Le projet, que nous nommerons pour l’instant « Tom Cruise in Outer Space », est une collaboration entre Space X d’Elon Musk et la NASA, une partie de la production devant avoir lieu à bord de la Station spatiale internationale.

Tom Cruise mettra d’abord sa vie en danger sur Terre dans Mission: Impossible 7 & 8





Avant de s’aventurer dans l’espace, Tom Cruise reprendra ensuite le rôle de l’agent Ethan Hunt dans Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8. Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, les détails de l’intrigue de la première suite, Mission : Impossible 7, restent un secret bien gardé. McQuarrie a cependant déjà taquiné le thème qui traversera non seulement le numéro 7, mais les deux prochains épisodes de la série, avec les deux Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8 mettant fin à l’histoire d’Ethan Hunt.

Cruise est devenu célèbre pour avoir mis sa vie en danger, et l’acteur a récemment révélé que Mission : Impossible 7 repoussera encore plus loin les limites et inclura la cascade la plus dangereuse de sa carrière. Jusqu’ici, du moins. « Si le vent était trop fort, il me ferait sauter de la rampe », a expliqué Cruise à Empire. « L’hélicoptère [filming the stunt] était un problème, parce que je ne voulais pas marteler cette rampe à toute vitesse et me faire heurter par une pierre. Ou si je partais d’une manière bizarre, on ne savait pas ce qui allait se passer avec la moto. J’ai eu environ six secondes une fois que j’ai quitté la rampe pour tirer la goulotte et je ne veux pas m’emmêler dans le vélo. Si je le fais, ça ne va pas bien finir.





Avec Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett et Frederick Schmidt, qui reprennent tous leurs rôles des films précédents, ainsi que Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes, Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8 ont été récemment retardés et seront désormais diffusés sur les écrans le 14 juillet 2023 et le 28 juin 2024, respectivement.





