Tom Cruise s’est fait cambrioler en plein tournage de Mission Impossible 7

Cette fois Tom croisière n'a pas été des nouvelles pour la première de ses films. Au contraire, en plein tournage Mission impossible 7, l'acteur américain a subi le vol d'un de ses camions. c'est une voiture de marque BMW X7. Le véhicule aurait été garé devant l'hôtel où il séjournait dans la rue Rue de l'Église, dans la ville de Birmingham, au nord de Londres.







Dès que l’agent de sécurité a constaté le vol, la police a été appelée et grâce aux caméras de sécurité, le camion a finalement été localisé. Or, le véhicule contenait des milliers de dollars dans le coffre et cela n’a pas encore été retrouvé. Pour consommer le braquage, les enquêteurs ont avancé que les voleurs devaient avoir utilisé un scanner pour ainsi cloner la clé de contact et ainsi repartir sans elle.

La colère de Tom Cruise après le vol de son camion

Comme détaillé par le journal britannique Le soleil, les agents continuent de fouiller la zone où la voiture est apparue pour voir s’ils peuvent effectivement trouver l’argent de la star hollywoodienne. Cependant, malgré la découverte du véhicule, Cruise n’était pas du tout satisfait et a même déclaré qu’il était « enragé ».

Apparemment, il était notoirement obscurci par la façon dont le vol s’est produit presque juste sous son nez et pendant l’enregistrement de certaines scènes du septième volet de Mission impossible, une saga à l’affiche depuis la fin des années 90 et l’une de ses plus connues, bien sûr.

Sa relation avec Hayley Atwell

Tom croisière Il est en Angleterre depuis plusieurs mois précisément à cause du tournage de ce film. En outre, il y a également eu des spéculations sur la relation possible qui l’unit désormais avec sa co-star dans ce film, Hayley Atwell, connue pour ses rôles dans Capitaine Amérique et Miroir noir. En fait, il a été vu en train de profiter d’un match de tennis à Wimbledon en juillet à ses côtés. Mais il est vrai que la romance n’a pas encore été confirmée par l’un ou l’autre.

Après la séparation avec Katie HolmesEn 2012, l’acteur a gardé sa vie amoureuse assez réservée, ainsi que le lien qu’il entretient avec ses enfants, mais surtout avec Croisière Suri, 15 ans, qu’il n’a apparemment pas revu depuis la séparation avec l’actrice américaine.