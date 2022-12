Tom Cruise s’envole pour remercier les fans du succès retentissant de Top Gun: Maverick

L’étoile de »Top Gun : Maverick », Tom Croisière, a de nouveau pris son envol pour remercier le public pour le large succès du film suite. Dans une vidéo enregistrée sur le tournage de »Mission impossible : l’estime, partie 1 » Cruise peut être vu à l’arrière d’un hélicoptère en plein vol au-dessus de la zone sud-africaine.

« Je ne voulais pas que l’année se termine sans remercier tout le monde d’être venu au cinéma et merci de soutenir Top Gun : Maverick », déclare Cruise dans la vidéo. L’acteur saute alors hors du véhicule et continue la vidéo pendant qu’il saute en parachute.

« Merci de soutenir Top Gun: Maverick, et merci de nous avoir permis de vous divertir. C’est vraiment l’honneur d’une vie. Je manque d’altitude, donc je dois retourner au travail. Nous devons obtenir ce Passez de très bonnes vacances et soyez heureux, à bientôt au cinéma ».

Cela pourrait aussi vous intéresser: Harrison Ford n’a pas l’intention d’arrêter de jouer à Indiana Jones

Après de nombreux retards, » Top Gun: Maverick » est enfin sorti en salles cette année. La suite tant attendue du classique d’action des années 1980 a été applaudie par les critiques et les téléspectateurs, recevant des éloges pour sa cinématographie captivante et ses grands personnages.

» Top Gun: Maverick » a accumulé un total de 1 milliard de dollars au box-office, se classant comme le film le plus rentable de 2022, dépassant même les sorties majeures de la populaire franchise Marvel Studios. Jerry Bruckheimer a expliqué pourquoi il pense que » Maverick » a réussi à se connecter avec le public d’une manière formidable.

« Je pense que le public a vu beaucoup de CGI, ce qui est merveilleux, je vais voir les mêmes films, mais c’est aussi agréable de voir la vraie affaire et de faire partie d’une camaraderie de personnages planant dans le ciel et doivent être aussi bons que possible », a déclaré Bruckheimer.

Cela pourrait aussi vous intéresser : 65 : Le nouveau film de Sam Raimi avec Adam Driver montre sa première bande-annonce

D’autre part, comme il l’a commenté dans la vidéo de remerciement, Tom Cruise enregistre »Mission Impossible: Dead Reckoning – Part 1 », le prochain épisode de la franchise d’action populaire qui verra certaines des cascades les plus difficiles que le acteur a fait dans toute sa carrière.

»Top Gun : Maverick » arrivera sur la plateforme de Paramount+ le 22 décembre, tandis que »Mission Impossible: Dead Reckoning » sortira en salles le 14 juillet 2023.