Tom Cruise se souvient de la première cascade qui lui avait fait vomir un gâteau au chocolat sur le plateau des Outsiders

Au cours d’une longue et illustre carrière, Tom Cruise a réussi certaines des cascades les plus audacieuses de l’histoire d’Hollywood. Et l’acteur les a réussis comme un pro, sans trop d’accidents grâce à une préparation et un entraînement intenses. Dans une interview avec Graham Norton, Cruise a rappelé un coup de manger particulier qu’il avait dû effectuer lors du tournage de 1983 Les étrangers ce qui l’a fait vomir par la suite.

« Je travaillais avec [director Francis Ford] Coppola, et je me suis dit: « Tu sais quoi, je vais manger du gâteau au chocolat dans la scène . »… Je devais le faire dans la scène, ça fait partie du personnage, je vais manger du chocolat gâteau. Nous avons fini par tourner cette scène pendant trois jours, et nous avons fait 100 prises de moi en train de manger un gâteau au chocolat, et j’ai dû continuer à le manger. C’est comme les deux premières prises, je me suis dit: « Oh, c’est tellement bon, je dois le manger. C’était tellement humide. Et puis c’était comme, ‘Oh mon Dieu, avons-nous compris?’ Trois jours de François [Ford Coppola] en disant: « Faisons-le à nouveau. » J’étais sous le choc du sucre, je vomissais. «

C’est peut-être cette première approche imprudente de faire ses propres tâches physiquement pénibles devant la caméra, et les vomissements qui en ont résulté, ont aidé Cruise à comprendre l’importance d’une bonne préparation avant de réussir une cascade.

Pour le reste de sa carrière remplie d’action, qu’il s’agisse de piloter un véritable avion de chasse, de retenir son souffle sous l’eau pendant huit minutes ou de gravir le plus haut bâtiment du monde, Cruise s’est toujours assuré qu’il avait d’abord suivi une formation appropriée.

Mais toute la formation dans le monde ne garantit pas la sécurité, et l’acteur a subi sa part d’accidents en filmant des cascades, suffisamment pour que tout autre acteur réfléchisse à deux fois avant de recommencer ses propres cascades. Mais Tom Cruise est construit différemment. Dans une récente interview, il a admis qu’il fallait parfois lui dire d’arrêter de sourire pendant le tournage d’une scène dangereuse.

«Je suis un acteur très physique et j’adore les faire. J’étudie et je m’entraîne et je prends beaucoup de temps à tout comprendre. J’ai beaucoup fracturé! La première fois d’une cascade est angoissante, mais c’est aussi exaltant. On m’a dit à plusieurs reprises pendant le tournage d’une cascade d’arrêter de sourire! «

La relation de Tom Cruise avec les cascades n’a peut-être pas de sens pour les gens ordinaires, mais c’est ce qui fait de lui une star de l’action. L’acteur sera ensuite revu en mode action comme Ethan Hunt dans le Mission: Impossible 7 et 8 films, qui seraient apparemment la dernière apparition de Cruise dans la franchise. Mais cela ne signifie pas que l’acteur renonce à faire des cascades dangereuses, car il commencera ensuite à travailler sur son prochain film d’action qui sera filmé dans l’espace réel.

Réalisé par Christopher McQuarrie, Mission: impossible 7 stars Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Esai Morales, Hayley Atwell, Pom Klementieff et Shea Whigham. Le film arrive en salles le 27 mai 2022.

Sujets: les outsiders