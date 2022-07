Tom Cruise s’apprête à gagner 100 millions de dollars de Top Gun: Maverick grâce à un accord de génie

Tom Cruise est prêt pour un méga jour de paie absolu en raison de Top Gun : Maverick.

La suite massive a rapporté près de 1,2 milliard de dollars au box-office et la star de la série devrait en obtenir une bonne partie grâce à un accord qu’il a conclu avec Paramount.

Variety rapporte que Cruise « recevra 100 millions de dollars ou plus de la vente de billets, de son salaire et de sa réduction éventuelle des locations de divertissement à domicile et des revenus de streaming ».

C’est un chèque de paie juteux.

Le point de vente de divertissement dit que Cruise a négocié un salaire initial plus petit pour son Mission impossible films, mais « commande un pourcentage important du premier dollar brut des films ».

On s’attend à ce qu’il rapporte entre 12 et 14 millions de dollars pour les deux prochains films en tant qu’Ethan Hunt, mais il se rendra à la banque avec bien plus que cela s’ils réussissent bien au box-office.

Un directeur de studio a déclaré à Variety : « Je ne parierais jamais contre Tom Cruise. La plupart des acteurs ne valent pas ce que vous les payez, mais Cruise et peut-être Dwayne Johnson justifient leurs salaires. »

Les studios de cinéma et les services de streaming sont connus pour débourser 10 millions de dollars, 20 millions de dollars et même jusqu’à 35 millions de dollars aux acteurs pour leurs projets.

Cependant, c’est généralement tout ce que l’acteur recevra une fois son travail terminé.

Cruise a le pouvoir de pouvoir conclure un accord qui lui assure de gagner beaucoup plus que ce que ses homologues pourraient gagner.

Variety écrit: « Le pacte de Cruise est un vestige d’une époque où les stars, et non les super-héros, étaient la raison pour laquelle le public affluait dans les salles de cinéma pour voir une nouvelle sortie. »

Il n’y a pas à nier Top Gun : Maverick est un recordman pour Cruise et pour Paramount Pictures.

Crédit : Paramount

Il est devenu le premier film de 2022 à atteindre la barre du milliard de dollars au box-office et le deuxième film à le faire depuis le début de la pandémie.

Non seulement cela, mais Top Gun : Maverick est devenu le film le plus rentable de Cruise au monde après seulement 21 jours.

Lorsqu’il a dépassé 800 millions de dollars (654 millions de livres sterling) au box-office mondial, il a battu son précédent record de 791,1 millions de dollars (647 millions de livres sterling) pour Mission : Impossible – Falloutet a réussi à devenir le film Cruise le plus rentable sur 23 marchés mondiaux différents.

En plus de tout cela, le Pistolet supérieur la suite a dépassé Titanesque pour devenir le film le plus rentable de Paramount de tous les temps.

« Depuis 110 ans, Paramount Pictures a produit et distribué certains des films les plus emblématiques de l’histoire d’Hollywood, y compris le classique de tous les temps Titanesque, qui marque son 25e anniversaire cette année », a déclaré Brian Robbins, président et chef de la direction de Paramount Pictures lorsque le grand moment s’est produit.

« Top Gun : Maverick est un film phénoménal, et nous sommes très fiers de célébrer cette formidable réussite aux côtés de Tom Cruise, de nos cinéastes et de nos acteurs, de nos équipes de marketing et de distribution et, bien sûr, de tous les nouveaux et originaux Pistolet supérieur fans, sans qui cela n’aurait pas été possible.