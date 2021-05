Tom Cruise rompt son silence à propos de son énorme coup de gueule sur Mission Impossible 7 Set

Rowenta Aspi ROWENTA RO7212EA SILENCE FORCE CYCL

Des sols impeccables grâce à un appareil respectueux, c'est l'engagement de Rowenta avec son aspirateur Silence Force Cyclonic. Des performances à la hauteur de vos exigences Boosté par les innovations Rowenta, l'aspirateur Silence Force Cyclonic délivre des résultats impeccables sur tous les sols de votre domicile ! Équipé d'une tête d'aspiration à haute efficacité, le Silence Force Cyclonic allie sa performance à une discrétion inégalée puisqu'il ne dépasse pas 69dB, autrement dit, le volume d'une conversation. Le système de filtration cyclonique de l'aspirateur Silence Force Cyclonic en fait l'appareil idéal pour les personnes allergiques ou en demande d'un haut niveau d'hygiène. Son système de filtration sépare l'air de 99,9% des poussières et particules fines y compris le pollen, les acariens et les poils d'animaux. Idéal pour votre quotidien Pratique et flexible, l'aspirateur Silence Force Cyclonic de Rowenta est équipé d'un bac à poussière facile à nettoyer d'une capacité impressionnante de 2,5 litres. C'est l'appareil idéal pour une utilisation durable et responsable, et une maison saine et impeccable. Avec un design élégant, votre Silence Force Cyclonic est équipé d'une poignée ergonomique et de grandes roues pour une maniabilité décuplée. L'efficacité de l'aspirateur Silence Force Cyclonic de Rowenta repose sur son succès dans trois domaines : efficacité énergétique, performances de nettoyage sur sol dur et faible réémission de poussières. Pensé pour l'e