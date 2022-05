Tom Cruise reçoit la Palme d’or d’honneur à Cannes en tant que Top Gun : Maverick obtient une standing ovation de 5 minutes

Après quatre ans, Tom Cruise fait son retour sur grand écran avec le prochain blockbuster d’action Top Gun : Maverick. Le film est une suite directe et tant attendue du classique de 1986 Pistolet supérieur et continue l’histoire de l’aviateur naval Pete « Maverick » Mitchell alors qu’il forme une nouvelle génération de pilotes de chasse. Top Gun : Maverick a récemment été présenté en première au Festival de Cannes 2022, et la réception du film semble avoir pris tout le monde par surprise, y compris Tom Cruise.

Tom Cruise est dans l’industrie depuis quatre décennies et est l’une des stars hollywoodiennes les plus célèbres au monde. Connu pour sa beauté et son incroyable charisme, Tom Cruise a commencé sa carrière avec des comédies comme Affaire risquée mais s’est rapidement imposé comme une star d’action avec des films comme Top Gun, jours de tonnerreet le Mission impossible séries. L’acteur vétéran a été honoré à Cannes pour ses nombreuses contributions au cinéma. Comme le Top Gun : Maverick Les acteurs se sont rendus sur le tapis rouge, huit avions de chasse français ont effectué un survol, peignant le ciel en rouge, blanc et bleu alors que Cruise et le reste de la distribution levaient les yeux avec admiration.

Juste avant la projection de Top Gun : Maverick, les participants ont vu une bobine hommage avec tous les plus grands moments forts de Tom Cruise. La foule a applaudi alors que Homme de pluie star est montée sur scène et il a reçu une Palme d’or honorifique surprise, la plus haute distinction du festival. Cruise, qui semblait véritablement surpris par le geste, s’est adressé au public dans un discours sincère (via Variety):

« C’est une soirée incroyable et un moment incroyable. Juste pour voir les visages de tout le monde. Cela fait 36 ​​ans depuis le premier ‘Top Gun’ et nous avons dû le retenir des années pour la pandémie. Ce film était un rêve. Nous avons parlé de pendant le tournage. Je veux juste voir les visages de tout le monde. Il n’y a pas de masques et nous sommes dans une salle de cinéma. Je vais prendre tout cela et je suis très reconnaissant. Nous sommes là pour vous. Je fais tous ces films pour vous tous et je suis très chanceux de faire ce que je fais. Profitez de cette soirée. Vous avez tous fait ma vie.

Top Gun : Maverick est salué comme l’un des meilleurs films de Tom Cruise





Skydance Médias

Tom Cruise a fait son retour à Cannes après 30 ans, et il semble que Top Gun : Maverick pourrait devenir le premier film d’action à gros budget à remporter l’Oscar du meilleur film. Le film a été acclamé par la critique et est actuellement assis sur un score de 97% de tomates pourries fraîches. C’est assez impressionnant et surtout pour un film d’action (non réalisé par Marvel ou DC) de nos jours, car ils se révèlent souvent source de division.





Cependant, Top Gun : Maverick a reçu une ovation debout de cinq minutes à Cannes, ce qui est probablement la première pour un film d’action depuis 2015 Mad Max: Fury Road. Selon les rapports, la foule était assez interactive et haletait et applaudissait fréquemment devant les cascades spectaculaires. Mais les applaudissements les plus forts sont venus lors d’une scène mettant en vedette Val Kilmer et Cruise dans Top Gun : Maverick ensemble. Aussi impatient que cela rend tout le monde de voir le duo se réunir après 36 ans, les fans devront attendre jusqu’au Memorial Day pour découvrir la suite tant attendue de l’héritage.

Réalisé par Joseph Kosinski et écrit par Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie, Top Gun : Maverick met également en vedette Jennifer Connelly, Ed Harris, Miles Teller, Monica Barbaro, Glen Powell et Jon Hamm.

Top Gun : Maverick arrive dans les salles du monde entier le 27 mai 2022.





