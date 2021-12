Tom Cruise raye de sa liste une nouvelle folie dans le tournage de Mission impossible

À ce stade, il semble que Tom croisière il ne fait que des films de Mission impossible pour justifier ses folies et rayer les défis de sa liste. Après qu’une image de lui sautant dans le vide avec une moto est devenue virale l’année dernière, puis lâchant un parachute, l’acteur a redoublé de paris avec une acrobatie qui fera dresser les cheveux sur la tête à quiconque souffre un peu de vertige.

En plein tournage de Mission impossible 8, l’acteur a été photographié à plus de 600 mètres de haut, alors qu’il répétait pour une scène dangereuse. Tom croisière Il est monté à bord d’un biplan de la Seconde Guerre mondiale et une fois en vol, il a ouvert le cockpit et s’est accroché à l’aile de l’avion. Immédiatement après, l’avion a commencé à effectuer certains mouvements tels que voler à l’envers et tourner en plongeant.

Les photos ont été partagées par les médias britanniques Le soleil et prise près de Cambridge, où se déroule le tournage. Le même portail avait rapporté il y a quelques mois que l’acteur s’était entraîné pour apprendre à piloter un avion de la Seconde Guerre mondiale. Comme tu le sais, Tom croisière Il n’est pas un grand fan de l’utilisation de cascadeurs pour ses séquences.

En plus du biplan qui a survolé Cambridge, un autre avion aurait effectué des tests de caméra pour enregistrer la scène finale. Le film sera réalisé par Christophe McQuarrie, qui était en charge des cinquième et sixième productions, et a également réalisé la septième dont le tournage a été terminé en septembre et qui sera présenté en septembre de l’année prochaine.

Le problème de Tom Cruise quand il fait des cascades

Il y a quelques mois, lors d’un entretien, Tom croisière Il a dit qu’à chaque fois qu’il prend un risque, il a un problème récurrent. Ce n’est pas une question de condition physique ou d’agilité. Il s’agit plutôt d’un excès de confiance. L’acteur a déclaré qu’ils avaient dû l’avertir à plusieurs reprises car pendant le tournage de séquences d’action dangereuses, il ne pouvait s’empêcher de sourire, ruinant ainsi le caractère plus sérieux de son personnage. Ethan chasse.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂