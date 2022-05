Tom Cruise qualifié de « gentleman parfait » pour un geste simple pour aider Kate Middleton

Tom Cruise a été félicité après avoir offert à Kate Middleton un geste doux lors de la première royale de Top Gun : Maverick à Londres.

La duchesse de Cambridge étourdie dans un Roland Mouret s’habiller alors qu’elle honorait le tapis rouge quelques instants avant de saluer le Pistolet supérieur star avec son mari, le prince William.

Bien qu’elle soit belle dans sa robe à épaules dénudées, nous ne doutons pas qu’il était difficile d’entrer.

Cependant, Cruise était là pour aider Kate à chaque étape du chemin, offrant gentiment sa main pour l’aider à monter les escaliers du tapis rouge, prouvant qu’il n’était rien de moins qu’un roi.

Et où était Will, demandez-vous? Juste se promener avec ses mains dans ses poches. Prenez note et aidez une fille!

Cruise a été applaudi sur les réseaux sociaux pour son petit mais gentil geste, avec une personne écrivant sur Twitter : « Tom Cruise est un parfait gentleman ce soir !! Kate est tout simplement magnifique. »

Une autre personne a commenté: « Un vrai moment de fan girl pour la duchesse de Cambridge – alors que Tom Cruise l’aide à gravir les marches du Top Gun : Maverick première, avec le prince William qui a l’air super heureux pour sa femme ! »

Une troisième personne a déclaré: « Ils ont rencontré tellement de grands noms, ils ne sont généralement pas déconcertés par la célébrité, mais je pense que William sait peut-être que Kate est en train de mourir! »

Alors qu’un autre a écrit: «La duchesse a l’air à couper le souffle et emblématique! Quel couple de stars. Et Tom Cruise l’aidant à monter les escaliers, quel gentleman ! »

Hélas! La chevalerie n’est pas morte, mesdames !

Crédit : Alamy

Le prince William et Kate ont assisté à la première dans le cadre d’une Royal Film Performance, un événement de collecte de fonds organisé par The Film and TV Charity, soutenant les personnes travaillant dans les coulisses de l’industrie cinématographique et télévisuelle britannique.

Le couple royal a également eu la chance de rencontrer d’autres acteurs du film.

Le Pistolet supérieur La suite suivra à nouveau le meilleur pilote d’essai vivant Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise), alors qu’il revient enfin sur le grand écran après plus de 35 ans.

Tom Cruise et Val Kilmer ont repris leurs rôles et sont rejoints par de nouveaux visages, dont Jon HamLewis Pullman et Jennifer Connelly.

Miles Teller joue également le rôle du lieutenant Bradley « Rooster » Bradshaw, le fils du défunt ami de Maverick, Nick « Goose » Bradshaw.