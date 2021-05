Tom Cruise parle de ses grondements bruyants à propos de Covid-19

Croisière Tom a abordé son discours notoire sur les restrictions de COVID-19 sur l’ensemble de Mission: impossible 7. L’acteur et producteur répondait à la rumeur audio selon laquelle il réprimandait deux membres de l’équipe pour avoir ignoré les protocoles de sécurité sur le plateau.

« J’ai dit ce que j’ai dit », a déclaré la star de l’action à Empire, a rapporté The Wrap.

Les enjeux étaient élevés à l’époque. Mais ce n’était pas tout mon équipage. J’ai demandé à l’équipe de quitter le plateau et il n’y avait que des personnes sélectionnées.

Au sujet des circonstances inhabituelles et de son état d’esprit général sur le plateau, Cruise a déclaré: «Toutes ces promotions me traversaient l’esprit. Je pensais aux gens avec qui je travaille et à mon industrie. «

«Et que toute l’équipe sache que nous avions commencé à tourner un film a été un immense soulagement. C’était très émouvant, je dois te dire».

Dans sa discussion initiale, l’acteur peut être entendu dire: «Si je vous vois recommencer, partez. Et si quelqu’un de cette équipe le fait, c’est tout, et vous aussi. Et vous, ne recommencez jamais. «

Le prochain film Mission: Impossible, dont la sortie était prévue pour novembre 2021, sortira désormais le 27 mai 2022.