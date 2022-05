Tom Cruise obtiendra le meilleur week-end d’ouverture de sa carrière avec Top Gun: Maverick

Considérant que Tom Cruise a été la vedette de certains films assez importants au cours des quatre dernières décennies, Top Gun : Maverick pourrait bien lui offrir son plus gros box-office d’ouverture de sa carrière. Malgré certains des plus grands films de la dernière décennie, dont plusieurs grands Mission impossible films, le week-end d’ouverture le plus élevé de Cruise à ce jour a été un début national de 64,8 millions de dollars pour Guerre des mondes de 2005. Sur la base des dernières prédictions détaillées dans The Hollywood Reporter, il semble comme Top Gun : Maverick pourrait lui donner de loin sa plus grande ouverture au box-office national.

Les suites héritées sont aléatoires, certaines réussissant à raviver l’intérêt pour les franchises en sommeil depuis longtemps et d’autres finissant par ternir les films précédents. Top Gun Les critiques de n’ont jamais été unanimement positives, donc quand il s’agissait d’une suite il y avait un très fort risque que l’histoire se répète. Cependant, suite aux premières critiques du film, il est clair que non seulement Top Gun : Maverick un meilleur film que l’original, mais c’est aussi un très bon film, point final, actuellement assis sur un taux d’approbation de 97% sur Rotten Tomatoes.

Les dernières prédictions suggèrent que Top Gun : Maverick sortira dans les cinémas le week-end du Memorial Day pour livrer un minimum de 90 millions de dollars au box-office national, beaucoup s’attendant à ce qu’il dépasse les 100 millions de dollars et peut-être même à pousser 125 millions de dollars dans certaines analyses. Cela le placerait parmi les plus grands films de l’année, assis sous seulement Docteur strange 2 et Le Batman. Un week-end d’ouverture solide et un flux continu de bonnes critiques et de bouche à oreille pourraient signifier que Top-Gun : Maverick pourrait également se retrouver à tenter de renverser Doctor Strange dans le multivers de la folie comme le film le plus rentable de l’année jusqu’à présent.

Top Gun: Maverick est salué comme la meilleure suite héritée de tous les temps

Ces dernières années ont vu une énorme augmentation des suites héritées de certaines franchises très appréciées. Ceux-ci ont inclus Ghostbusters : l’au-delà, Mad Max : Fury Road, et La Matrice : Résurrections mais beaucoup mettent déjà Top Gun : Maverick au sommet du tas en ce qui concerne ces renaissances de franchises de films. Avec des scores presque parfaits et un gros box-office prévu, il est difficile de contester ces commentaires.

Le synopsis officiel de Top Gun : Maverick se lit comme suit : « Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) est là où il appartient, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement dans le grade qui le mettrait à la terre Lorsqu’il se retrouve à former un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel : « Rooster », le fils du défunt Maverick ami et officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ». Face à un avenir incertain et face aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour la piloter. »