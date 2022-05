Tom Cruise n’a jamais été considéré comme Iron Man dans Doctor Strange 2

merveille

On a beaucoup parlé de la possibilité de voir Tom Cruise dans le rôle d’Iron Man dans Doctor Strange 2 mais cela ne s’est pas produit et ils ont révélé que ce n’était jamais dans les plans.

Tom Croisière il est l’une des plus grandes stars d’Hollywood et associer son nom à un projet est certainement une décision intelligente. Dans ce cas, on a beaucoup parlé de la participation de l’acteur à Doctor Strange dans le multivers de la folie Quoi Homme de fer supérieurune version du personnage d’un autre univers qui a en sa possession le Gemmes de l’infini et il est aussi puissant que des méchants de la stature d’Ultron et de Thanos.

Enfin, avec le film sorti et sans trop avancer, on peut vous dire que Homme de fer supérieur ne fait pas partie de Les Illuminati qui apparaissent dans le film, parmi lesquels le personnage chargé de Patrick StuartCharles Xavier, chef des X-Men et l’un des mutants les plus puissants qui aient jamais vécu.

Tom Cruise et Marvel

Michel Waldronscénariste de Doctor Strange dans le multivers de la folie Il a déclaré dans une interview pour Rolling Stone : « Oui, c’était totalement inventé. Je veux dire, il n’y a pas d’images recadrées de Tom Cruise ! Mais j’adore Tom Cruise, et j’ai dit à Kevin Feige à un moment donné, pourrions-nous avoir Iron Man de Tom Cruise ? Je me souviens avoir lu à ce sujet dans Ain’t It Cool News dans le passé, que Tom Cruise allait être Iron Man. ».

Puis la personne chargée de façonner la prochaine aventure du Maître des Arts Mystiques a assuré que personne n’avait contacté la star de Entretien avec le vampireprincipalement parce que l’acteur « n’avait pas de disponibilité » dans son emploi du temps chargé qui comprend actuellement l’enregistrement dos à dos Des films Mission impossible 7 et 8 en plus de la promotion de son prochain film Top Gun : Non-conformiste.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est, sans aucun doute, un film avec le cachet du réalisateur Sam Raimi et a un casting de stars dirigé par Benedict Cumberbatch comme Stephen Strange, Elizabeth Olsen comme Scarlet Witch, Benedict Wong comme Wong, Xochitl Gómez comme América Chávez, Rachel McAdams comme Christine Palmer et Chiwetel Ejiofor dans le rôle du Baron Mordo. La cassette est déjà sortie !

