Tom Cruise : l’interview insolite d’Oprah qui a failli lui coûter sa carrière

Joyeux anniversaire, Tom Cruise ! Le célèbre acteur hollywoodien aura 59 ans ce samedi et après une longue trajectoire encore se classe parmi les artistes les plus importants au monde. Cependant, sa carrière a connu un tournant qui lui a presque coûté sa place privilégiée dans l’industrie : l’interview d’Oprah Winfrey où elle a fini par sauter sur le canapé. Regardez la vidéo !

L’événement s’est produit 23 mai 2005, mais on s’en souvient encore aujourd’hui : Cruise a visité le célèbre spectacle Oprah pour promouvoir sa participation au film de Steven Spielberg, La guerre des mondes. L’intention de la note était de parler de la bande qui a été diffusée le 19 juin de la même année, mais le moins que l’acteur ait fait était de parler du film.

Quand il est arrivé au studio, il a été remarqué dans un état exultant et heureux, bien qu’au fil des minutes il commence à le voir un peu perdu dans le temps et l’espace. Pourquoi était-il heureux ? Il a annoncé qu’il était amoureux de Katie Holmes, avec qui il finira par se marier en 2006. Le problème était qu’il n’a pas pu contenir son excitation tout au long de l’entretien et a commencé à agir étrangement.







Au cours de la rencontre, il a sauté, crié, poussé Oprah et ri sans arrêt. « Ce garçon est perdu »dit le journaliste entre le plaisir du moment et l’inquiétude pour faire avancer le programme. Le point de tension maximum est survenu lorsque l’interprète de Mission Impossible commencé à sauter sur le canapé dans le bureau. Puis il est allé derrière la loge pour trouver sa petite amie et l’a présentée à la société.

La scène était l’une des premiers phénomènes viraux du YouTube naissant et il a fait le tour du monde, mais il n’a pas été bien reçu par le public. Les fans ont commencé à s’inquiéter pour la santé de Cruise et ont cessé de l’avoir comme icône à suivre. De plus, la promotion de La Guerre des mondes a été ternie par l’incident et à chaque tapis rouge que sa star arrivait, on parlait plus de Katie que de la cassette.

Steven Spielberg Il n’a plus travaillé avec Cruise et un an plus tard, Paramount a décidé de résilier son contrat. Dans un communiqué, il a mis en avant les conditions artistiques, mais l’a fustigé pour son attitude décalée : « Nous considérons que quelqu’un qui commet des suicides créatifs ne devrait pas faire partie de l’équipe ».







L’entretien sur le canapé a été parodié à plusieurs reprises et il y avait même une allumeuse dans Scary Movie 4. Tom a de nouveau été interviewé par Oprah en 2008, bien que cette fois c’était à sa résidence et évité de faire des scandales. Son but était de se montrer différent après les répercussions de la fois précédente.

La vérité est que les choses n’ont pas continué facilement pour lui parce que en 2012, il a divorcé de Holmes, avec qui il a eu une fille nommée Suri. D’un point de vue professionnel, il n’est pas revenu sur les productions les plus lucratives et tentera de revenir au sommet avec son prochain film : Mission impossible 7 de 2022.