Tom Cruise filme une cascade aérienne terrifiante pour Mission: Impossible 7

La superstar hollywoodienne Tom Cruise risque une fois de plus sa vie au nom de notre divertissement, avec l’acteur filmant une cascade aérienne intensément blanche au sommet d’un avion pour la suite d’action à venir Mission : Impossible – À l’estime, première partie. Le clip montre Cruise debout dans l’avion avec autant de désinvolture que n’importe quel mortel ordinaire se tiendrait au sol avant de souhaiter au public un bel été et de dire « à bientôt au cinéma ». Vous pouvez consulter le clip ci-dessous.

Les images sont fournies avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter @icemavset trouve Mission : Impossible – À l’estime, première partie le réalisateur Christopher McQuarrie dans un avion aux côtés de Cruise. Crier pour « action! » de son homme principal, le clip ne taquine qu’une des nombreuses séquences d’action à couper le souffle pour le Mission impossible suite, qui trouveront apparemment Tom Cruise se mettre en danger et prouver une fois de plus pourquoi il réussit si bien à présenter des films d’action qui plaisent à la foule sur le grand écran.

Cruise est devenu tellement habitué à frapper à la porte de la mort que son attitude décontractée est en fait devenue un problème lors du tournage, l’acteur étant parfois incapable d’arrêter de sourire. « Je suis un acteur très physique et j’adore les faire. J’étudie, je m’entraîne et je prends beaucoup de temps pour tout comprendre », a déclaré Cruise. « Je me suis cassé beaucoup d’os ! La première fois d’une cascade est éprouvante pour les nerfs, mais c’est aussi exaltant. On m’a dit plusieurs fois pendant le tournage d’une cascade d’arrêter de sourire ! »

Mission : Impossible – À l’estime, première partie Sortira en salles l’année prochaine

Paramount Pictures

Alors que les détails de l’intrigue entourant Mission : Impossible – À l’estime, première partie reste un mystère, la récente bande-annonce laissait entendre que, pas pour la première fois, Ethan Hunt et son équipe poursuivraient un MacGuffin pour sauver le monde. Vraiment, l’intrigue est sans importance à ce stade, surtout lorsque des images de Mission : Impossible – À l’estime, première partie a taquiné des séquences d’action extrêmement excitantes et des cascades spectaculaires à gogo.

Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, Mission : Impossible – À l’estime, première partie étoiles Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Frederick Schmidt, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes.

Simon Pegg a récemment taquiné la qualité de Mission : Impossible – À l’estime, première partie, en le comparant à la suite héritée à succès de Cruise, Top Gun: Maverick. « Je suis très excité, évidemment. Je suis content d’une certaine manière, je pense que le succès de Top Gun: Maverick a prouvé à tout le monde que les bonnes décisions ont été prises en termes de retard ou de retard », a déclaré le « De toute évidence, nous avons besoin d’une certaine séparation entre Top Gun et Mission : Impossible, mais ils ont sorti Top Gun exactement au bon moment pour qu’il frappe aussi puissamment. Je veux dire, notamment parce que c’est un grand film, mais il vient juste de jouer si bien en termes de retour des gens au théâtre. Au moment où Dead Reckoning Part One se balancera l’année prochaine, je pense que les gens seront complètement de retour dans les salles de cinéma s’ils ne le sont pas déjà, et nous verrons quelque chose de tout à fait spectaculaire qui est construit spécifiquement pour le cinéma. »





Mission : Impossible – À l’estime, première partie est prévu pour une sortie aux États-Unis le 14 juillet 2023 par Paramount Pictures. La suite finale, Dead Reckoning, deuxième partiedevrait sortir le 28 juin 2024.