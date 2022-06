Tom Cruise explique pourquoi il a refusé le rôle d’Iron Man

Acteur de cinéma Tom Croisière a longtemps joui d’une histoire de héros d’action mais jamais de super-héros. Pourtant, de nombreux personnages semblent indestructibles au point où ils pourraient tout aussi bien être un super-héros. Plus récemment, Cruise a relancé son rôle populaire d’Ethan Hunt dans Mission impossible franchise et vole haut avec un énorme succès au box-office de Top Gun : Maverick. La future star de 60 ans a révélé comment il avait failli jouer le rôle de Tony Stark Homme de fer dans l’univers cinématographique Marvel. Bien sûr, le rôle est allé à Robert Downey Jr. qui a fait sien le personnage et son corps blindé.

Avant la sortie de 2008 Homme de fer, Cruise s’est vu offrir l’opportunité de jouer à Tony Stark mais l’a refusée. Il a expliqué pourquoi il avait refusé. En tant que personne réputée pour son travail minutieux, ses propres cascades, etc., l’une des priorités de l’acteur semble être de vouloir contrôler le projet.

Tom Cruise prouve qu’il est toujours populaire mais n’a pas exclu les films de super-héros

Même Cruise admet que Downey est devenu tellement fusionné avec Tony Stark qu’il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre dans le rôle. Quant à savoir quand il a été approché pour la première fois pour jouer le rôle d’Iron Man et pourquoi il a refusé le rôle, Cruise a expliqué :

« [Marvel Studios] est venu à moi à un certain moment et, quand je fais quelque chose, je veux le faire correctement. Si je m’engage dans quelque chose, cela doit être fait de manière à ce que je sache que ce sera quelque chose de spécial. Et comme ça s’alignait, je n’avais tout simplement pas l’impression que ça allait marcher. J’ai besoin d’être capable de prendre des décisions et de rendre le film aussi bon que possible, ça n’a tout simplement pas suivi cette voie.

Dans une autre interview, Cruise a avoué qu’il pensait que le rôle de Tony Stark était parfait pour Robert Downey Jr. Il a déclaré :

« Pas proche et j’adore Robert Downey Jr. Je ne peux imaginer personne d’autre dans ce rôle et je pense que c’est parfait pour lui. »

Lorsqu’il s’agit de permettre aux fans de le voir jouer un super-héros à un moment donné, l’acteur ne l’exclut pas mais dit que le projet devrait répondre à ses normes, déclarant :

« C’est quoi l’histoire ? Est-ce que ça m’intéresse ? »

Reste à savoir si Cruise rejoindra le MCU ou le DCEU. Pendant ce temps, l’acteur semble prendre plaisir à jouer un héros du genre mission impossible.