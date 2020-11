Tom Cruise était obsédé par une religion différente avant de découvrir la Scientologie

À ce stade, tout le monde connaît probablement les liens de Tom Cruise avec l’Église de Scientologie. Mais ce n’est pas la seule religion à laquelle il a été associé. Bien avant de devenir scientologue, Cruise était en fait dans le catholicisme romain, selon les rapports.

Tom Cruise est entré dans le catholicisme romain à l’adolescence, selon les rapports

Élevé dans une maison abusive, Cruise aurait cherché refuge à l’adolescence dans l’Église catholique romaine. Le New York Daily News rapporte qu’il a trouvé un mentor chez le prêtre Ric Schneider qui l’a aidé à entrer à l’école du séminaire St. Francis à Cincinnati, Ohio, où Cruise aurait commencé à étudier pour devenir prêtre.

«Tom a été instantanément accro», a déclaré Schneider. «Je pense qu’il voulait une bonne éducation. Avec ses parents en instance de divorce, c’était dur pour lui, c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il est venu ici.

L’ancien meilleur ami présumé de Cruise, Shane Dempler, a ajouté: «Il avait une foi catholique très forte. Nous sommes allés à la messe, avons passé du temps dans la chapelle et avons aimé entendre les histoires des prêtres. Nous pensions que les prêtres avaient un style de vie formidable et nous étions vraiment intéressés par la prêtrise.

Tom Cruise s’est également lancé dans le théâtre pendant ses études à l’école, selon le rapport

Dempler a déclaré au point de vente que Cruise aurait participé à diverses activités à l’école. Il a noté que Cruise a passé deux ans dans son club de théâtre et faisait partie de nombreuses productions de l’école.

«Nous avons eu un excellent professeur d’art dramatique au Père Aubert (Grieser)», a-t-il poursuivi. «Il nous a appris à parler en public. Nous avions l’habitude d’avoir des ennuis, car Aubert nous disait de ne pas cracher quand nous parlions et nous crachaions exprès. Cela nous coûterait 50 cents.

À un moment donné, Cruise a quitté l’école pour des raisons qui ont été contestées. Après sa sortie, il a commencé à prendre la comédie plus au sérieux. Une fois le lycée terminé, Cruise a déménagé à Los Angeles et a finalement signé avec la Creative Artists Agency (CAA), ce qui l’a aidé à acquérir des liens importants qui l’ont conduit à son premier rôle au cinéma en 1981. Amour éternel.

«Je voulais m’asseoir avec leurs cinéastes et étudier leurs films, et CAA avait toutes ces relations», a déclaré Cruise dans une interview rétrospective (via The Hollywood Reporter). «Je ne suis pas allé en classe de théâtre [nor] école de cinéma. L’école de cinéma était chaque jour où je faisais un film.

Au fil de sa carrière, Tom Cruise a découvert la Scientologie

La BBC rapporte que la première épouse de Cruise, Mimi Rogers, l’a initié à la religion dans les années 80 (via The Mercury News).

Andrew Morton a écrit dans une biographie non autorisée de l’acteur en 2008 qu’il est devenu depuis «le commandant en second de l’Église de Scientologie», selon The Hollywood Reporter. Mais l’avocat de Cruise a repoussé cela au Huffington Post, en disant: «Tom Cruise n’a aucun rôle, titre ou poste officiel dans l’Église de Scientologie. Il est simplement un paroissien.