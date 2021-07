Tom Cruise et Harrison Ford ont assisté au GP de Grande-Bretagne à Silverstone !

Tom croisière Il a passé des jours à tous les sports avec ses visites à Wimbledon, la fin de Euro 2020 et aujourd’hui sa présence dans Pierre d’argent de suivre les différentes alternatives de la course que Hamilton a remportée face à l’équipe Mercedes. L’acteur de Mission impossible était accompagné d’une autre légende du septième art : Harrison Ford. Ensemble, ils en ont profité pour discuter avec des techniciens et des automobilistes.

Les comédiens ont suivi de près la compétition qui a eu un dénouement particulier : le leader Max verstappen, de l’équipe Taureau rouge, est entré en collision après une manœuvre de Hamilton Cela signifiait une pénalité de 10 secondes pour l’Anglais. Le pilote de Mercedes Il a heurté la roue arrière du véhicule de Verstappen dans l’un des virages de la piste. Heureusement, il n’y avait pas de tragédie à pleurer !

Célébrités à Silverstone

Pendant ce temps, Harrison Ford et Tom Cruise à Silverstone préparent un film pour cette rivalité Max-Lewis… pic.twitter.com/PAZG3QRkQn – DriversF1Chili (@ drivers_f1)

18 juillet 2021





Ils étaient des semaines déplacés vers Tom croisière en tant que spectateur de différents événements sportifs. J’arrive à Wimbledon accompagné par Hayley Atwell, sa co-vedette dans Mission impossible 7 et, partenaire possible? Il a également été vu en finale de la Euro 2020, où L’Angleterre est tombée face à l’Italie aux tirs au but. L’interprète n’a pas pu faire la fête avec son ami David Beckham, qui l’a invité à la fête.







D’autre part, Harrison Ford tourne le cinquième volet de Indiana Jones. L’acteur s’est blessé à l’épaule droite dans une scène de cascade, ce qui l’a contraint à se retirer de ses fonctions pendant un certain temps. Les fans d’Indy attendent avec impatience le prochain film.

La vérité est que le couple était très attentif à la course de F1 et les deux ont apprécié la journée sportive avec du beau temps et la surprise de l’accident qui a laissé le pilote hors compétition. Taureau rouge. Est-ce qu’ils préparent un film sur la rivalité Max-Lewis ? Hollywood ne cesse de nous étonner…