Tom Cruise est resté en contact avec la mère de l’enfant remplacée par Jonathan Lipnicki dans Jerry Maguire

Le film de 1996 a marqué la deuxième nomination de Cruise aux Oscars alors qu’il jouait le rôle d’un agent sportif vedette visant à créer une relation meilleure et plus attentionnée avec ses clients après les critiques du fils de l’agent d’un joueur.

Le réalisateur Cameron Crowe a révélé maintenant un certain nombre d’anecdotes fascinantes sur les coulisses de Cruise, notamment le soutien qu’il a apporté à un jeune acteur qui s’est retiré du rôle de l’enfant – qui a finalement été interprété par Jonathan Lipnicki.

« Tom lui a écrit, l’a appelé et lui a envoyé des trucs. Je ne le savais que parce que sa mère a appelé pour dire: « Merci pour tout ce que Tom Cruise a fait pour que mon fils se sente bien d’être même dans le film et de travailler avec lui autant qu’il l’a fait. »

« Je suis allé voir Tom sur le plateau et j’ai dit que je ne pouvais pas croire ce qu’il avait fait, passant les dernières semaines à m’assurer qu’il était de bonne humeur.

« Tom a juste dit : ‘Eh bien, je ne veux pas que ce type grandisse, regarde des films et soit déçu de ce qui s’est passé. Je veux qu’il aime les films.’ Ouah. »

Renée Zellweger a partagé la vedette avec Cruise dans la comédie romantique américaine, et Crowe a révélé l’effet que la présence de l’acteur avait sur le casting lors de l’exécution de l’une des scènes les plus emblématiques du film.

« Oh, Tom ne pouvait pas attendre cette scène », a ajouté Crowe.

« J’étais un peu nerveux à propos de certaines lignes, comme, ‘Tu me complètes.’ C’est une pente glissante; si vous vous penchez mal dans une ligne comme celle-là, ce sera probablement la première chose que vous couperez. Mais il a dit: « Je veux dire que je t’aime dans ce film, et je veux le dire avec cette réplique. » Et quand il y arriva, il était deux heures du matin, à la fin d’une longue semaine.