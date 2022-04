Tom Cruise est à nouveau Ethan Hunt et Mission : Impossible 7 a révélé son titre

Paramount Pictures

La prochaine aventure de la saga d’espionnage popularisée par Tom Cruise ne sortira qu’à la mi-2023 et sera poursuivie par Mission : Impossible 8à paraître en 2024.

©IMDBTom Cruise est Ethan Hunt depuis 26 ans.

Depuis 1996, Tom Croisière Il est associé à l’une des sagas d’espionnage les plus importantes de l’histoire du cinéma. Il s’agit de Mission impossibleoù l’acteur de Rapport minoritaire il s’est mis dans la peau de l’imbattable Ethan Chasse. De la main de Christophe McQuarriequi a repris la saga du cinquième film, la franchise a trouvé son chemin et c’est pourquoi il y a tant d’attente autour des deux prochaines histoires.

Dans le Cinema Con, Tom Croisière était présent à travers une vidéo enregistrée lors du tournage de Mission : Impossible 8. « Désolé pour le bruit, comme vous pouvez le voir, nous tournons le dernier film de Mission impossible… Faire ce film pour le grand écran dans leurs merveilleux cinémas »a-t-on entendu dire, selon date limite. C’est que, l’artiste a été filmé quelques minutes avant de réaliser l’un des grands plans qui feront partie de la huitième bande de la saga, dans laquelle il était prévu qu’il sera vu dans un biplan.

Ainsi, l’avance officielle de Mission : Impossible 7 et il a été annoncé quel sera le titre de la franchise. Comme confirmé par le Cinema Conla bande sera nommée Dead Reckoning, première partie (Régler ses comptes avec la mort, partie 1). De cette façon, on estime que le huitième film servira de suite directe et sera la première fois que la franchise a une histoire divisée en deux parties, bien qu’il reste à voir si le septième a une sorte de fermeture ou de feuilles tout ouvert.

Paramount Pictures fera la première Mission : Impossible 7 le 14 juillet de l’année prochaine et a déjà signalé que le 28 juin 2024 sera le tour du huitième film. Jusqu’à présent, ce sont les deux derniers films confirmés pour la franchise qui a rapporté plus de 3 500 millions de dollars dans le monde, étant Tomberde 2018, le plus gros chiffre d’affaires de tous et celui qui a gagné McQuarrie la confiance de continuer à l’avant-garde de cette histoire.

Le sous-marin dont Tom Cruise est tombé amoureux

Il y a quelques semaines, de spoilers nous avions rapporté la nouvelle issue d’une publication de Le journaliste hollywoodien où il était fait mention de la nouvelle obsession de Tom Croisière. Selon ce médium, l’acteur aurait demandé un sous-marin pour enregistrer certaines scènes du septième film et en ajouter d’autres au huitième, chose qui semblait n’avoir aucun sens puisque la saga reprenait rarement la moindre séquence. Cependant, maintenant que nous comprenons que les deux prochains films fonctionneraient comme une seule histoire, l’idée d’un sous-marin ne semble pas si farfelue.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂