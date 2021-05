Tom Cruise effectue sa «  cascade la plus dangereuse de tous les temps  » dans une nouvelle mission: impossible

NORDICA Chaussures de ski The Cruise 120

DESCRIPTIF de la chaussure de ski NORDICA The Cruise 120 2020 Quand vient le temps de se donner à fond, la Cruise 120 inspire confiance. Son ajustement plus large la rend plus confortable alors que sa forme anatomique et profilée procure une incroyable réactivité et un contrôle inégalé. Grâce à son cou-de-pied doté de larges rabats doubles, la botte s’ouvre amplement, ce qui rend la Cruise 120 très facile à enfiler et à retirer. Son collier peut être ajusté pour envelopper le mollet parfaitement et ainsi, favoriser l’adoption d’une posture neutre qui minimise la fatigue et améliore l’équilibre et le contrôle. Et pour la rendre encore plus confortable et performante, le chausson et la coque peuvent être personnalisés aisément. Le tout est complété par l’isolation Primaloft® qui garde les pieds bien au chaud. UTILISATEUR CIBLE Niveau : confirmé / expert Largueur du chaussant : très large - 104 mm Rigidité du flex : rigide - 120 CARACTERISTIQUES Strap (mm) : 35 mm Nombre de crochets : 4 Bouclerie : Micro Alu Construction coque : PU Type de semelle : Alpine norme ISO 5355 Position marche : Non Inserts : Non Chausson thermoformable : Partiel Poids la paire : 3900 g TECHNOLOGIES Profil de collier ajustable : Permet d’élargir le collier pour mieux envelopper les mollets volumineux - Favorise l’équilibre - Réduit la fatigue - Améliore le confort I.V.C. INSTEP VOLUME CONTROL Permet un ajustement rapide et facile en réduisant ou augmentant l'épaisseur de la semelle +/- 4mm. - Coupe personnalisée - Meilleur contrôle