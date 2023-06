Tom Cruise dit qu’il danse toujours en sous-vêtements 40 ans après une entreprise risquée

Certaines choses ne changent jamais. Il y a quatre décennies, Tom Croisière joué dans Affaire risquée, un film qui reste l’un des films les plus populaires de l’acteur vétéran. Le film suit Cruise en tant que lycéen cherchant à s’amuser pendant que ses riches parents sont en vacances. Une scène particulièrement mémorable montre Cruise glissant sur le sol et dansant en slip sur l’air de « Old Time Rock and Roll » de Bob Seger.







A l’occasion du 40e anniversaire de Affaire risquée en août, Cruise a réfléchi sur le film dans une nouvelle interview avec Accéder à Hollywood. Il a rappelé qu’il n’avait que 19 ans lors du tournage du film en 1982, bien qu’il sorte en salles l’année suivante. Étant donné à quel point la scène de danse du film est toujours emblématique auprès des fans, Cruise a également parlé de ses souvenirs du moment où il le tournait sur le plateau il y a quatre décennies.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je n’oublierai jamais cette nuit, ce jour où j’ai tourné cette scène », a déclaré Cruise. « Juste, vous savez, il m’a donné le cadre d’ouverture de ce plan… [director] Paul Brickman, grand cinéaste. Lui et moi en avons parlé, [and] il a dit, ‘Voici la chorégraphie.’ Écoute, j’ai grandi en dansant en sous-vêtements dans ma maison, qui ne l’a pas fait ? »

Lorsqu’on lui a directement demandé s’il toujours danse en sous-vêtements ces jours-ci, Cruise a répondu avec un sourire : « Ouais, je continue ! »

En relation: Pourquoi Tom Cruise est la star de cinéma la plus durable au monde







La scène de danse a appris à Tom Cruise à faire du cinéma

Warner Bros.

Cruise a poursuivi en expliquant comment il devait comprendre comment retirer la fameuse glissade qu’il fait sur le plancher de bois franc dans ses chaussettes. L’acteur savait où il voulait finir, et à partir de là, il a travaillé à rebours pour trouver la bonne façon de le faire fonctionner. Selon l’acteur, s’y rendre était un peu difficile.

« J’ai vu le cadre d’ouverture [and] Je veux frapper le cadre central « , a expliqué Cruise. » Alors, j’ai essayé de glisser dans mes chaussettes, ça n’a pas marché. Alors, j’ai dit: ‘Eh bien, mettons simplement [slippery] trucs sur le sol », et j’ai glissé tout le long. J’étais comme, ‘Ça n’a pas marché.' »

Cruise dit que la solution était de mettre un spray collant à l’endroit où il devait s’arrêter, et c’est à ce moment-là que la scène s’est mise en place, ce qui a donné à Cruise une leçon sur le cinéma dont il se souvient encore tant d’années plus tard.

« Ce fut une expérience d’apprentissage pour moi, pas seulement en tant qu’acteur, mais ensuite j’ai passé beaucoup de temps dans la salle de montage … et j’ai vu les plans, et j’ai regardé comment, éditorialement, ils mettent ensemble », se souvient Cruise. « Ce fut une expérience formatrice. Je me sens très chanceux d’avoir eu l’opportunité de pouvoir avoir ce genre de scénario et ce genre de matériel à cet âge. »

Affaire risquée a été écrit et réalisé par Paul Brickman. Avec Cruise, le film mettait en vedette Rebecca De Mornay, Joe Pantoliano, Nicholas Pryor, Janet Carroll et Richard Masur.