Tom Cruise dit que ce serait amusant de ramener le personnage de rôle de Tropic Thunder, Les Grossman

Alors que Tom Cruise est devenu célèbre pour jouer, eh bien, une version de lui-même pendant la plupart du temps, l’un des rôles les plus transformateurs de l’acteur, Tonnerre tropique Les Grossman, reste un favori des fans. Et cela n’a pas manqué à Cruise lui-même, qui a déclaré en parlant avec Comicbook.com lors de la première de Top Gun : Maverick, qu’il serait prêt à reprendre le rôle … une fois qu’il aura terminé certaines de ses principales franchises, bien sûr.

« Je ne sais pas. J’ai fait Les Grossman pour les MTV Awards… Il faudra voir, ça pourrait être amusant. Je ne sais vraiment pas, en ce moment. Je profite juste de cette nuit, je dois finir [the Mission: Impossible sequels], tu sais ce que je veux dire? Je profite de cette nuit, je vais ranger tous mes trucs de Mission pour un moment pour juste respirer ce soir. »

Introduit dans la comédie d’action de 2008 Tonnerre sous les tropiques, Les Grossman est une parodie grossière et exagérée des dirigeants de studios hollywoodiens. Démontrant son penchant pour la danse et ses insultes grossières à l’effet hilarant, Tom Cruise cache son apparence reconnaissable sous une tête chauve, des lunettes et une barbe rase, et s’impose clairement comme l’un des moments forts du film.

Tom Cruise a déjà repris le rôle une fois pour les MTV Movie Awards 2010, mais c’est la dernière fois que le public l’a vu. Malgré quelques critiques sur le personnage, le studio avait prévu de lancer Grossman dans son propre spin-off. L’idée était que le projet soit centré sur Grossman, avec un scénario écrit par Michael Bacall, mais rien n’a été révélé sur l’état du spin-off depuis 2012.

Une fois que Tom Cruise a retiré le personnage d’Ethan Hunt avec les deux Mission : Impossible – À l’estime, première partie et Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 2, l’acteur pourrait-il être persuadé de ramener Les Grossman pour plus?

Tom Cruise reprendra ensuite le rôle de Pete « Maverick » Mitchell dans Top Gun : Maverick





Avant de redevenir Les Grossman, Tom Cruise retournera d’abord dans le cockpit d’un avion de chasse dans la suite à venir. Top Gun : Non-conformiste. Reprenant des décennies après le premier Top Gun, Top Gun : Maverick réintroduit le pilote d’essai, le capitaine Pete « Maverick » Mitchell, qui a délibérément esquivé une promotion après trente ans de service.

Un jour, Maverick est appelé à être chargé de former un groupe de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée sous les ordres de son collègue ami aviateur naval et ancien rival, l’amiral Tom « Iceman » Kazansky, qui est le commandant des États-Unis. Flotte du Pacifique. Parmi eux se trouve le lieutenant Bradley « Rooster » Bradshaw, le fils du meilleur ami de Maverick, Nick « Goose » Bradshaw.

Réalisé par Joseph Kosinski, Top Gun : Maverick met en vedette Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris et Val Kilmer aux côtés de Tom Cruise. La suite a été créée lors de l’événement CinemaCon à Las Vegas et a été accueillie avec beaucoup d’éloges par les premières réactions.

Top Gun : Maverick devrait sortir en salles aux États-Unis le 27 mai 2022, par Paramount Pictures.





