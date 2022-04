Tom Cruise dévoile le titre et la bande-annonce de Mission: Impossible 7 au CinemaCon

Les deux dernières sorties de Tom Cruise en tant que super espion Ethan Hunt, Mission : Impossible 7 et 8sera appelé Dead Reckoning – Première partie et Deux, respectivement. Les titres ont été annoncés lors de la présentation CinemaCon 2022 de Paramount, ainsi que le premier regard sur Mission impossible 7. Le film sortira sur les écrans l’été prochain, près de deux ans après sa date de sortie prévue en juillet 2021. Le dernier film, Dead Reckoning – Deuxième partie, est actuellement en production et sortira en 2024, concluant ainsi la franchise bien-aimée.

Tom Cruise a révélé le titre et la bande-annonce dans une vidéo préenregistrée et il l’a fait de la manière la plus Tom Cruise possible, debout au sommet d’un biplan survolant un canyon en Afrique du Sud, où M:je 8 est filmé. « Désolé pour le bruit supplémentaire, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de filmer le dernier opus de Mission : Impossible… Nous réalisons ce film pour le grand écran dans vos magnifiques cinémas », a déclaré Cruise dans l’intro avant de faire un tonneau. La bande-annonce a suivi peu de temps après.

Le Pistolet supérieur la star est actuellement occupée à filmer M:je 8, qui, étant son chant du cygne, aura beaucoup d’attentes. Chaque film du Mission impossible La franchise a dépassé le film précédent dans presque tous les aspects, que ce soit l’échelle, les cascades ou même la durée d’exécution. Il reste à voir comment Cruise et l’équipe élèvent la barre cette fois-ci.

Mission : Impossible Dead Reckoning – Première partie sera présenté en première le 14 juillet 2022, suivi de Deuxième partie le 28 juin 2024.

Le Mission : Impossible 7 Bande-annonce taquine un film passionnant et bourré d’action







La bande-annonce du très attendu Tom Cruise Mission : Impossible Dead Reckoning – Partie je était l’un des points forts de la présentation CinemaCon de Paramount. Décrites comme intenses et effrayantes, les images ont taquiné un film plus que digne de son budget de près de 300 millions de dollars. Malheureusement, il est peu probable qu’il soit téléchargé pour que tout le monde puisse en être témoin, étant donné qu’il reste encore plus d’un an avant Mission impossible 7 sort. Pour l’instant, les descriptions suivantes (avec l’aimable autorisation de Deadline) devront suffire.

La bande-annonce s’ouvre sur une voix mystérieuse avertissant Ethan Hunt « Vos jours de combat pour le plus grand bien sont terminés. » La voix appartient à Henry Czerny, qui reprend son rôle d’Eugene Kittridge, l’ancien directeur d’Impossible Mission Force (IMF). Czerny fait sa première apparition dans la franchise depuis 1996 Mission impossible. C’est notre chance de contrôler la vérité… les concepts du bien et du mal pour tout le monde pour les siècles à venir », poursuit Kittridge. « Vous vous êtes battu pour sauver un idéal qui n’existe pas, n’a jamais existé. Il faut choisir un camp. »

Le clip présentait également des plans de Venise, du Vatican, d’une croisière dans le désert et de nombreux combats et courses. Après tout, ce ne serait pas un film de Tom Cruise sans lui. Il y a aussi des poursuites à moto, des courses à cheval et un combat de train intense. La bande-annonce s’est terminée par la cascade de moto sauvage de Cruise, qui aurait fait haleter de nombreux téléspectateurs. La scène en discussion comprend Cruise quittant son vélo d’une falaise, sautant en l’air et atterrissant avec un parachute. Et la star de 59 ans l’a miraculeusement exécuté tout seul, et cela aussi, sans subir de blessure.

Mission : Impossible Dead Reckoning – Première partie sera écrit et réalisé par Christopher McQuarriequi a également réalisé Rogue Nation et Tomber. Les films verront le retour de Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby des épisodes précédents. Les nouveaux venus incluent Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes.





