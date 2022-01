Tom Cruise deviendrait-il Green Lantern ?

Bandes dessinées DC

Une rumeur sur Internet évoquait la possibilité que le populaire Tom Cruise enfile la bague verte pour devenir la puissante Green Lantern. L’information!

© GettyTom Croisière

Nous savons que CC avoir des projets pour La lanterne Verte sur différents fronts. D’un côté, Zack Snyder a voulu inclure le personnage dans sa version de Justice League, pour un petit caméo à la fin du film. La vérité est que Martian Manhunter était finalement le personnage qui est apparu dans la séquence car la marque a dit au cinéaste qu’ils ne voulaient pas qu’il fasse quoi que ce soit avec le chevalier d’émeraude.

D’autre part, une série est en développement qui atteindra la plateforme de streaming hbo max titré Corps des lanternes vertes. C’est un projet de Greg Berlanti, le cerveau derrière le flèche vers l’arrière à quel point il est devenu populaire auprès des fans de DC. Jusqu’à présent, on sait que cette émission mettra en vedette des personnages importants comme Alan Scott et Guy Gardner en passant par Jessica Cruz et Simon Baz. L’histoire s’étend sur plusieurs décennies et galaxies dans différentes chronologies : les années 1940, les années 1980 et aujourd’hui.

Tom Cruise s’est engagé pour DC

Maintenant, une nouvelle rumeur sur le personnage indique que le très Tom Croisière arriverait à Univers étendu DC donner vie à Hal Jordan, peut-être le chevalier d’émeraude le plus célèbre de l’histoire de la marque. Plus d’informations? Une autre lanterne serait membre de la Justice League après les événements qui se dérouleront dans Éclat: John Stewart. Tout cela via @MyTimeToShineHello.

Hal Jordan Il est originaire de Coast City et contre la volonté de sa famille, il a suivi les traces de son père pour devenir pilote de chasse. Il a été sélectionné par l’anneau de pouvoir d’Abin Sur pour rejoindre le Green Lantern Corps grâce à sa grande capacité à affronter ses peurs. Sa grande imagination lui servira lors de l’utilisation des capacités de l’anneau.

L’arrivée de Tom Croisière au Univers étendu DC Ce serait un impact énorme sur le monde des films de super-héros. Rappelons-nous : actuellement le nom de l’acteur sonne pour participer à Doctor Strange dans le multivers de la folie comme un puissant « une variante » du personnage Hombre de Hierroà l’origine magistralement interprété par Robert Downey Jr. Il semble que la personne chargée de donner vie à Maverick dans meilleur pistolet viendra enfin au genre des héros.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂