Tom Cruise COVID Rant défendu par le réalisateur de Mission: Impossible 7 Christopher McQuarrie

Mission : Impossible – À l’estime, première partie le réalisateur Christopher McQuarrie a défendu la tristement célèbre tirade de Tom Cruise sur le tournage de la suite d’action en 2020. Maintenant, en parlant avec EW, McQuarrie l’a décrit comme une « période très incertaine » et est heureux que les gens « aient compris l’intention » derrière le majeur réprimande.





« Tout cela s’est déroulé pendant une période très compliquée et très incertaine. Évidemment, nous sommes reconnaissants que les gens l’aient pris comme prévu. Nous nous battons pour maintenir l’industrie en vie, nous nous battons pour garder les gens employés, nous nous battons pour le studio, nous nous battons pour les cinémas, et nous le sommes toujours. Nous sommes toujours là à le faire. Je suis juste content que les gens aient compris l’intention derrière ça.

La réaction de Cruise et sa réprimande du Mission : Impossible – À l’estime, première partie L’équipage est venu à la suite du fait que la star hollywoodienne a vu plusieurs d’entre eux ne pas respecter les protocoles stricts qui ont été mis en place pendant la pire période de la pandémie de COVID-19. L’audio a été divulgué en décembre 2020 et trouve Cruise appelant à «l’étalon-or» avant de crier agressivement sur la façon dont il est «au téléphone avec tous les putains de studios la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils recherchent à nous et à nous utiliser pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, enfoirés. Je ne veux plus jamais le revoir, jamais ! Et si tu ne le fais pas, tu es viré, si je te vois le refaire, tu es parti. »

Après de nombreuses autres bombes f et l’affirmation selon laquelle ils « n’arrêtent pas ce putain de film » parce que les gens ne peuvent pas respecter les règles, cinq membres de l’équipe auraient arrêté la production en raison de la tension croissante.

Des gens comme George Clooney ont pris la défense de Cruise à l’époque, McQuarrie comprenant également pourquoi l’acteur ressentait une telle passion à l’époque.

Christopher McQuarrie retrouve Tom Cruise pour Mission : Impossible 7

Le réalisateur Christopher McQuarrie, qui a déjà dirigé les deux Mission : Impossible – Rogue Nation et Mission : Impossible – Tomberretrouve Tom Cruise pour la septième sortie à venir, Mission : Impossible – À l’estime, première partie. Le dernier épisode trouve des personnalités comme Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et Frederick Schmidt reprenant leurs rôles de divers épisodes dans le Mission impossible franchise et verra également Henry Czerny reprendre le rôle d’Eugene Kittridge, l’ancien directeur du FMI qui a été vu pour la dernière fois dans le tout premier Mission: Impossible en 1996.

Mission : Impossible – À l’estime La première partie ajoutera également quelques nouveaux noms à l’action, notamment les stars de Marvel Hayley Atwell et Pom Klementieff, ainsi que Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes.

Mission : Impossible – À l’estime, première partie est prévu pour une sortie aux États-Unis le 12 juillet 2023 par Paramount Pictures. Une autre suite, Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partiedevrait sortir le 28 juin 2024.