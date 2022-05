Tom Cruise bat son propre record de film avec Top Gun: Maverick

Tom Cruise a fait partie de certains des plus grands films de l’histoire du cinéma, mais Top Gun : Maverick bat un record clé précédemment établi par la mégastar du cinéma car il s’agit de loin de la plus grande ouverture au box-office de sa carrière.

ComicBook rapporte que la suite du film de 1986 a bénéficié d’un week-end d’ouverture de 124 millions de dollars (98 millions de livres sterling) aux États-Unis et d’une prise de 248 millions de dollars (196 millions de livres sterling) au box-office mondial.

Le film, qui voit Cruise revenir dans le cockpit en tant que Pete « Maverick » Mitchell plus de 30 ans après le film original, a reçu des critiques élogieuses et a été largement considéré comme une suite plus que digne.