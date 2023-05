Tom Cruise apprécie un MTV Award en pilotant un avion et laisse un message à Carlos III

in

Tom Cruise a profité de son expérience de pilote pour laisser deux messages très importants : l’un remerciant d’un prix et l’autre célébrant le nouveau roi d’Angleterre. Faites attention!

Tom Croisière Il est l’une des stars du firmament hollywoodien qui attire le plus l’attention. Pourquoi disons-nous cela ? L’acteur expérimenté est actif depuis des années et l’une des caractéristiques qui le définissent est son audace lorsqu’il s’agit de réaliser des scènes dangereuses sans avoir recours à des cascadeurs. C’est ainsi qu’on l’a vu sauter en parachute, se suspendre à un hélicoptère ou s’agripper à la porte d’un avion au décollage.

Dans ce contexte, Tom Croisière a reçu le prix du meilleur acteur au Prix ​​​​du film et de la télévision MTVpour sa prestation dans Top Gun : Maverickun film qui a été le plus gros succès de 2022 et a reçu 96% d’acceptation de la part des spécialistes de Tomates pourries tandis que les gens ont également soutenu la suite avec un solide 99% faisant de ce film un véritable succès.

Tom Cruise et deux messages aériens

La chose curieuse était dans quelle situation Tom Croisière qu’il a choisi de remercier pour ce prix : piloter un petit avion à hélice unique d’où il a laissé ses impressions pour ce prix et a déclaré qu’il aimait son public, soulignant à quel point il était important pour lui de divertir le public du monde entier et d’inviter tous téléspectateurs à venir voir la prochaine entrée de la franchise Mission impossible. Tous aux commandes de l’avion !

Tom Croisière Il ne cesse d’étonner le public avec une vie définie par le goût de l’adrénaline. surtout avec la série Mission impossible ce qui signifiait pour l’interprète d’Ethan Hunt certaines des séquences les plus dangereuses de l’histoire du septième art même si elles avaient été réalisées par le cascadeur le plus expérimenté. Cette star hollywoodienne ne semble pas ressentir de peur ou du moins l’a très contrôlée à l’intérieur.

Enfin, nous voulons souligner l’autre message que Tom Croisière parti de son avion. A cette occasion, il en profita pour parler au roi CharlesIII d’Angleterre après son couronnement et dites-lui « de pilote à pilote » Quoi « peut être votre compagnon de vol à tout moment ». Il y avait plusieurs figures du septième art qui étaient présentes à la célébration de la couronne britannique avec des exemples tels que Hugh Jackman, Pierce Brosnan et Judi Dench. Mais personne n’a laissé un mot dans un contexte aussi marquant que Cruise. Ça va?

